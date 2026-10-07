Администрация Екатеринбурга выделила еще 700 млн рублей на троллейбусные брутто-контракты

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2026. Администрация Екатеринбурга разместила семь новых электронных аукционов на выполнение работ, связанных с регулярными троллейбусными перевозками пассажиров по муниципальным маршрутам.

Общая максимальная цена контрактов составляет 698,9 млн руб. Один из лотов предполагает обслуживание двух троллейбусных маршрутов: № 36 «Химмаш — Академическая» и № 25 «Крауля — 40 лет ВЛКСМ».

За работу подрядчик получит 152 млн руб. Сроки выполнения — с ноября 2026 года по март 2027 года. По другим контрактам движение необходимо обеспечивать по маршрутам №№ 26, 30, 27, 32, 29, 31, 33, 38, 28, 34, 35 и 37.

В настоящее время единственной компанией, располагающей пассажирским электротранспортом в Екатеринбурге, является ЕМУП «Гортранс», которое выигрывала все предыдущие аналогичные аукционы.

Система брутто-контрактов, при которой перевозчики получают оплату из бюджета не за количество перевезенных пассажиров, а за фактический километраж и соблюдение расписание, начала действовать с 2024 года в рамках транспортной реформы, инициированной главой Екатеринбурга — Алексеем Орловым.