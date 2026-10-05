Сервис «Яндекса» «НьюПэй» включен в реестр операторов сервиса рассрочки ЦБ

УрБК, Москва, 05.10.2026. Центробанк включил в реестр операторов сервиса рассрочки компанию «Яндекса» — «НьюПэй». Информация об этом размещена на сайте регулятора.

«Яндекс» стал владельцем ООО «НьюПэй» в 2024 году. На тот момент компания развивала сервис оплаты товаров и услуг через QR-код СБП. До сделки она на 70% принадлежала Ивану Бортнику, 25% — Алексею Локонцеву и 5% — Игорю Мельникову. Сейчас на сайте NewPay размещено уведомление, что сервис прекратил свою работу 10 февраля 2026 года, однако клиенты по-прежнему могут принимать оплату через СБП.

В документах ЦБ указан новый сайт «НьюПэй»: splitpay.yandex.ru. Сейчас он находится в разработке. Закон о регулировании сервисов покупок в рассрочку (BNPL, buy now, pay later) вступил в силу в апреле 2026 года. По закону, если обязательства гражданина по рассрочке превысят 50 тыс. руб., оператор сервиса обязан передать эту информацию в бюро кредитных историй.

Оператором сервиса рассрочки может выступать юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, банк или микрофинансовая организация. Если оператор сервиса рассрочки не банк и не микрофинансовая организация — минимальный размер его капитала должен составлять 5 млн руб. Сейчас в реестр ЦБ входит 21 оператор.