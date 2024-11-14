«МегаФон»: Свердловчане чаще всего используют сервисы беспроцентной рассрочки для приобретения смартфонов

УрБК, Москва, 14.11.2024. Продажи гаджетов в дни акции «11.11» (ее еще называют «Всемирным днем шопинга») в ...11.10.2024 Жители Свердловской области стали чаще оплачивать товары при помощи сервисов BNPL
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. Жители Свердловской области стали чаще оплачивать товары частями при помощи сервисов ...13.08.2021 Абоненты «МегаФона» в Екатеринбурге стали тратить в два раза больше денег на интернет-покупки
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2021. Абоненты «Мегафона» все чаще предпочитают совершать покупки в интернет-магазине и ...07.08.2018 «Уральские авиалинии» предлагают приобрести авиабилеты в рассрочку по карте «Совесть»
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» и карта рассрочки «Совесть» (проект группы QIWI) ...06.08.2013 Абоненты ОАО «Мегафон» теперь могут оплатить покупки в интернет-магазине Ozon.ru с мобильного счета
УрБК, Москва, 06.08.2013. У абонентов ОАО «МегаФон» появилась уникальная возможность оплачивать покупки в ...