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«МегаФон»: Свердловчане чаще всего используют сервисы беспроцентной рассрочки для приобретения смартфонов

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. Жители Свердловской области в 75% случаев используют сервисы беспроцентной рассрочки для приобретения смартфонов. На втором месте по популярности — аксессуары (11%), замыкает первую тройку настройка оборудования (4%). Такие выводы сделали эксперты «МегаФона» после анализа применения сервисов BNPL (Buy Now, Pay Later — «покупай сейчас, плати потом») в собственных каналах продаж, сообщает пресс-служба компании.

«МегаФон»: Свердловчане чаще всего используют сервисы беспроцентной рассрочки для приобретения смартфонов
Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона», фотограф Дина Павленко

Для удобства жителей компания внедрила новый способ покупки гаджетов и аксессуаров. Теперь воспользоваться беспроцентной рассрочкой можно прямо в мобильном приложении. Здесь можно активировать лимит средств для оплаты покупок в интернет-магазине оператора — например, гаджетов и сим-карт к ним.

«BNPL существенно облегчает жизнь потребителю, а наличие такой опции прямо в мобильном приложении поможет не только приобрести желаемый товар прямо сейчас, но и сделать это по «бесшовному» пути: сразу после активации лимита клиент может перейти из нашего мобильного приложения в интернет-магазин «МегаФона», — отметила руководитель бизнес юнита финансовых продуктов и сервисов «МегаФона» Фарида Ахундова.

Сумма на лимите составит до 149 тыс. руб. При этом возвращать нужно будет только сумму, потраченную в интернет-магазине. Период рассрочки может составить от 1,5 до 12 месяцев, при этом при выборе срока выплаты до 3-х месяцев комиссия составит 0%. Партнером в предоставлении средств выступает финансовый сервис «Мокка».

Отметим, что российский рынок BNPL в 2024 году вырос в 1,5 раза по сравнению с 2023-м. Тренд обусловлен увеличением популярности онлайн-шопинга, активным развитием маркетплейсов и подключением сервисов рассрочки, а также растущим интересом потребителей к гибким способам оплаты.
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