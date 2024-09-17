УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:02

Жители Свердловской области стали чаще оплачивать товары при помощи сервисов BNPL

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. Жители Свердловской области стали чаще оплачивать товары частями при помощи сервисов «покупай сейчас, плати потом» (BNPL). Наиболее востребованным товаром стали смартфоны — на них в 2024 году пришлось 28% всех товаров и услуг, которые приобретали по BNPL в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Годом ранее этот показатель был равен 23%.

Также в регионе растет доля оплат частями аксессуаров к смартфонам — 18% против 16% годом ранее. Планшетов в январе-сентябре 2024 года таким способом было приобретено на 60% больше, чем в прошлом году.

Таким же способом все чаще оплачивают и настройку оборудования — на нее приходится 20% приобретаемых по BNPL товаров и услуг. Сюда входят и установка необходимых приложений на смартфон, подключение устройств «умного дома» или наклеивание на экран защитных пленок.

Директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов рассказал, что при помощи BNPL можно оплатить товар частями, каждая из которых составляет 25% от общей суммы покупки. При этом переплаты, в отличие от покупки в кредит, в этом случае нет. Комиссия может начисляться, только если покупатель продлевает срок выплаты суммы.

«Покупатель оценил удобство и технологичность нового продукта, так как при BNPL, в отличие от обычного кредита, не требуется оформления договора и заполнения других бумаг. Именно поэтому услуга так востребована, и ее популярность будет расти, поскольку клиент не переплачивает. А для компаний, которые ввели такой способ оплаты покупок, это еще и новые клиенты, рост спроса и среднего чека», — резюмировал Д. Борзилов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.09.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали тратить на 30% больше средств на страхование и настройку новых смартфонов

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. Свердловчане стали чаще заказывать страховку и настройку новых смартфонов. К таким ...

05.09.2024 Ассоциация банков России раскритиковала законопроект о регулировании работы BNPL-сервисов

УрБК, Москва, 05.09.2024. Ассоциация банков России (АБР) раскритиковала законопроект о регулировании работы ...

20.08.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали в девять раз чаще покупать смартфоны с объемом памяти 512 Гб

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. Свердловчане стали в девять раз чаще покупать смартфоны с объемом памяти 512 Гб. Об ...

31.10.2022 Для покупателей «МегаФона» стала доступна оплата розничных покупок с помощью сервиса Яндекс Сплит

УрБК, Москва, 31.10.2022. «МегаФон» запустил для покупателей розничных сетей возможность оплачивать покупки с ...

15.12.2021 В салонах «МегаФона» появились инновационные способы оплаты покупок

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Сотовый оператор «МегаФон» первым в России предложил своим клиентам в розничных ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана
Архив новостей
Октябрь 2024 (297)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18