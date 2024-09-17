Жители Свердловской области стали чаще оплачивать товары при помощи сервисов BNPL

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. Жители Свердловской области стали чаще оплачивать товары частями при помощи сервисов «покупай сейчас, плати потом» (BNPL). Наиболее востребованным товаром стали смартфоны — на них в 2024 году пришлось 28% всех товаров и услуг, которые приобретали по BNPL в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Годом ранее этот показатель был равен 23%.



Также в регионе растет доля оплат частями аксессуаров к смартфонам — 18% против 16% годом ранее. Планшетов в январе-сентябре 2024 года таким способом было приобретено на 60% больше, чем в прошлом году.



Таким же способом все чаще оплачивают и настройку оборудования — на нее приходится 20% приобретаемых по BNPL товаров и услуг. Сюда входят и установка необходимых приложений на смартфон, подключение устройств «умного дома» или наклеивание на экран защитных пленок.



Директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов рассказал, что при помощи BNPL можно оплатить товар частями, каждая из которых составляет 25% от общей суммы покупки. При этом переплаты, в отличие от покупки в кредит, в этом случае нет. Комиссия может начисляться, только если покупатель продлевает срок выплаты суммы.



«Покупатель оценил удобство и технологичность нового продукта, так как при BNPL, в отличие от обычного кредита, не требуется оформления договора и заполнения других бумаг. Именно поэтому услуга так востребована, и ее популярность будет расти, поскольку клиент не переплачивает. А для компаний, которые ввели такой способ оплаты покупок, это еще и новые клиенты, рост спроса и среднего чека», — резюмировал Д. Борзилов.