Жители Свердловской области стали чаще оплачивать товары при помощи сервисов BNPL

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. Свердловчане стали чаще заказывать страховку и настройку новых смартфонов. К таким ...05.09.2024 Ассоциация банков России раскритиковала законопроект о регулировании работы BNPL-сервисов
УрБК, Москва, 05.09.2024. Ассоциация банков России (АБР) раскритиковала законопроект о регулировании работы ...20.08.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали в девять раз чаще покупать смартфоны с объемом памяти 512 Гб
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. Свердловчане стали в девять раз чаще покупать смартфоны с объемом памяти 512 Гб. Об ...31.10.2022 Для покупателей «МегаФона» стала доступна оплата розничных покупок с помощью сервиса Яндекс Сплит
УрБК, Москва, 31.10.2022. «МегаФон» запустил для покупателей розничных сетей возможность оплачивать покупки с ...15.12.2021 В салонах «МегаФона» появились инновационные способы оплаты покупок
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Сотовый оператор «МегаФон» первым в России предложил своим клиентам в розничных ...