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Вчера, 12:16

В I полугодии 2025 года объем российского рынка BNPL-сервисов вырос почти в два раза

УрБК, Москва, 29.07.2025. В I полугодии 2025 года объем российского рынка BNPL-сервисов (сервисы рассрочки, от англ. buy now, pay later) вырос почти в два раза и составил около 300 млрд руб., цитируют «Ведомости» гендиректора сервиса «Долями» Т-банка Максима Зайцева.

В прошлом году этот показатель составлял 155 млрд руб.

Уточняется, что свой анализ компания сделала на основе подсчетов объема всех транзакций, проведенных через BNPL-сервисы «Долями», «Сплит» от Яндекса, «Подели» от Альфа-банка, «Частями» от Wildberries и др.

Уточним, BNPL — это формат рассрочки, когда покупатель оплачивает товар частями, а услугу финансирования предоставляет не банк, а финтех-сервис или сам ритейлер. Пользователи часто не платят процентов, а стоимость услуги компенсирует продавец.

Ранее сообщалось, что к 2030 году альтернативные способы оплаты: BNPL и pay- сервисы, QR-коды займут 80% всех объемов онлайн-платежей.
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