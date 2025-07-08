В I полугодии 2025 года объем российского рынка BNPL-сервисов вырос почти в два раза

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. Жители Свердловской области в 75% случаев используют сервисы беспроцентной рассрочки ...12.12.2024 К 2030 году банковские карты будут занимать только 20% от всего объема онлайн-платежей
УрБК, Москва, 12.12.2024. К 2030 году банковские карты будут занимать только 20% от всего объема онлайн-платежей, ...11.10.2024 Жители Свердловской области стали чаще оплачивать товары при помощи сервисов BNPL
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. Жители Свердловской области стали чаще оплачивать товары частями при помощи сервисов ...05.09.2024 Ассоциация банков России раскритиковала законопроект о регулировании работы BNPL-сервисов
УрБК, Москва, 05.09.2024. Ассоциация банков России (АБР) раскритиковала законопроект о регулировании работы ...26.06.2024 В Свердловской области число выданных POS-кредитов за месяц снизилось на 16%
Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в мае 2024 года составил 865 млн руб. За месяц этот показатель ...