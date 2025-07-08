В I полугодии 2025 года объем российского рынка BNPL-сервисов вырос почти в два раза

«МегаФон»: Свердловчане чаще всего используют сервисы беспроцентной рассрочки для приобретения смартфонов

К 2030 году банковские карты будут занимать только 20% от всего объема онлайн-платежей

УрБК, Москва, 12.12.2024. К 2030 году банковские карты будут занимать только 20% от всего объема онлайн-платежей, ...