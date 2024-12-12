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12.12.2024

К 2030 году банковские карты будут занимать только 20% от всего объема онлайн-платежей

УрБК, Москва, 12.12.2024. К 2030 году банковские карты будут занимать только 20% от всего объема онлайн-платежей, остальные 80% займут альтернативные способы оплаты: QR-коды, pay- и BNPL-сервисы . Об этом заявил вице-президент, заместитель директора департамента платежных технологий Т-Банка Сергей Хромов, пишут « Ведомости».

По словам эксперта, за 9 месяцев 2024 года объем рынка интернет-эквайринга (без учета маркетплейсов) вырос на 17%, до 6,36 трлн руб. А с учетом маркетплейсов — на 29%, до 10,42 трлн руб.

«По нашим оценкам, в целом за 2024 год рынок без учета маркетплейсов вырастет на 13,5%, а с их учетом — на 30%», — сказал С. Хромов.
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