Ассоциация банков России раскритиковала законопроект о регулировании работы BNPL-сервисов

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В Свердловской области число выданных POS-кредитов за месяц снизилось на 16%

Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в мае 2024 года составил 865 млн руб. За месяц этот показатель ...

В Свердловской области число выданных POS-кредитов за месяц снизилось на 16%

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в мае 2024 года составил 865 млн ...

Товары при доставке у российских ритейлеров могут подорожать на 5-10%

УрБК, Москва, 26.03.2024. Такие торговые сети, как «Лента» и Metro, а также «Вкусвилл» и «Дикси» закладывают в ...

Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...

АКОРТ раскритиковала законопроект о запрете на возврат производителям нереализованной продукции

УрБК, Москва, 13.07.2018. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) раскритиковала законопроект, предлагающий ...