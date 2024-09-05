Ассоциация банков России раскритиковала законопроект о регулировании работы BNPL-сервисов

Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в мае 2024 года составил 865 млн руб. За месяц этот показатель ...26.06.2024 В Свердловской области число выданных POS-кредитов за месяц снизилось на 16%
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Объем выданных POS-кредитов в Свердловской области в мае 2024 года составил 865 млн ...26.03.2024 Товары при доставке у российских ритейлеров могут подорожать на 5-10%
УрБК, Москва, 26.03.2024. Такие торговые сети, как «Лента» и Metro, а также «Вкусвилл» и «Дикси» закладывают в ...17.11.2023 Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год
УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...13.07.2018 АКОРТ раскритиковала законопроект о запрете на возврат производителям нереализованной продукции
УрБК, Москва, 13.07.2018. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) раскритиковала законопроект, предлагающий ...