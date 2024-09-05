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05.09.2024

Ассоциация банков России раскритиковала законопроект о регулировании работы BNPL-сервисов

УрБК, Москва, 05.09.2024. Ассоциация банков России (АБР) раскритиковала законопроект о регулировании работы BNPL-сервисов, которые предоставляют жителям РФ возможность покупать товары в рассрочку. Законопроект внесен в Госдуму на рассмотрение, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо АБР.

Представители АБР считают, что из-за реформы вырастет стоимость услуг сервиса и усложнится процесс идентификации клиентов. Также авторы письма просят не вводить форму заключения договора о рассрочке по аналогии с банковскими договорами, где в документ включен график платежей.

По данным сервиса «Долями» (Т-банк), по результатам 2023 года объем рынка BNPL в России составил 180 млрд руб., а в 2024 году аналитики ожидают рост до 300 млрд руб.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также оценил размер отечественного рынка BNPL по итогам 2024 года в 300 млрд руб. Он уверен, что такие сервисы являются достойной альтернативой для сохранения активности покупателей на фоне растущих ставок по потребительским кредитам.

В свою очередь, Центральный банк РФ считает, что пользователей рассрочки нужно защищать так же, как заемщиков, которые оформляют потребительские займы. Кроме того, нужно устранить «регуляторный арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием», уверены в ЦБ.
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