Товары при доставке у российских ритейлеров могут подорожать на 5-10%

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УрБК, Екатеринбург, 16.08.2012. ООО «УВЗ-Логистик», созданный в 2010 году железнодорожный оператор, уверенно входящий в ...