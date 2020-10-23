УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:44

Товары при доставке у российских ритейлеров могут подорожать на 5-10%

УрБК, Москва, 26.03.2024. Такие торговые сети, как «Лента» и Metro, а также «Вкусвилл» и «Дикси» закладывают в стоимость онлайн-заказа с услугой доставки товара надбавку в 5-10%, чтобы компенсировать свои издержки на оплату труда курьеров. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на обзор Infoline о состоянии рынка за февраль 2024 года.

«Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что цены для онлайн-заказа могут повышаться на 5-10%, что позволяет компенсировать расходы на сборку и доставку. Наиболее активно дифференцированное ценообразование используют такие сети гипермаркетов, как «Лента» и Metro, а также «Вкусвилл» и «Дикси», уточняет Infoline», — пишет издание.

Сервисы «Яндекс Лавка» и «Самокат» пользуются другой стратегией: отсекают небольшие заказы с повышением минимального чека, в зависимости от показателей загрузки курьеров или конкретного dark store, при котором доставка становится бесплатной или дешевле, продолжает издание.

«По итогам 2023 года онлайн-продажи продовольственных товаров в России выросли на 47%, до 918 млрд руб., год к году, подсчитали в Infoline. В 2022 году, по данным Infoline, онлайн-продажи продуктов питания год к году выросли на 63%, до 625 млрд руб., в 2021 году — на 146%, до 382,5 млрд руб. В тройку основных игроков в 2023 год Infoline включает «Самокат», «Вкусвилл» и X5 Group», — пишет «Коммерсантъ».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.10.2020 Сервисы доставки готовых блюд и продуктов в РФ сообщили о дефиците курьеров

УрБК, Москва, 23.10.2020. О нехватке рабочих сообщили представители крупных сервисов доставки готовых блюд и продуктов ...

27.04.2016 Продажи бытовой техники в России сократились на 19,6%

Жители России стали реже покупать бытовую технику и электронику — по итогам 2015 года объем продаж в этом сегменте ...

27.04.2016 Объем продаж бытовой техники в России за год сократился на 19,6%

УрБК, Москва, 27.04.2016. Жители России стали реже покупать бытовую технику и электронику — по итогам 2015 года объем ...

30.04.2013 Екатеринбург занял 3 место в России по количеству гипермаркетов

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2013. Екатеринбург находится на третьем месте среди городов России по количеству ...

16.08.2012 ООО «УВЗ-Логистик» вошло в рейтинг INFOLine Rail Russia TOP

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2012. ООО «УВЗ-Логистик», созданный в 2010 году железнодорожный оператор, уверенно входящий в ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента01.03.2024В Екатеринбурге в рамках социального проекта свердловского отделения УФНС РФ прошел детский спектакль для военнослужащих
Архив новостей
Март 2024 (564)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18