«Лента» рассматривает возможность покупки гипермаркетов у «Магнита»

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В I полугодии 2017 года чистая прибыль «Магнита» снизилась на 20,3%

В I полугодии 2017 года чистая прибыль ПАО «Магнит» снизилась на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...

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УрБК, Москва, 21.07.2017. В I полугодии 2017 года чистая прибыль ПАО «Магнит» снизилась на 20,3% по сравнению с ...

Владелец торговой сети магазинов «Кировский» Лев Ковпак: «Монетка» не заинтересована в продаже своих магазинов

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2012. Сеть продуктовых магазинов «Монетка» не заинтересована в продаже своих магазинов. Об ...

«Магнит» может приобрести уральскую сеть магазинов «Монетка»

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2012. Российский ретейлер «Магнит» рассматривает возможность покупки 24 крупноформатных ...