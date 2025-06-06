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06.06.2025

«Лента» рассматривает возможность покупки гипермаркетов у «Магнита»

УрБК, Москва, 06.06.2025. Сеть «Лента» рассматривает возможность покупки гипермаркетов у «Магнита» в связи с планами краснодарского ретейлера избавиться от крупноформатных объектов и сосредоточится на формате магазинов «у дома» и ультрамалых магазинов «Заряд от Магнита» (до 100 кв. м каждый). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники на розничном рынке.

По словам собеседников издания, точные детали возможной сделки пока неизвестны, однако они называют продажу гипермаркетов логичным шагом. Интерес «Ленты» к подобной сделке отметил и гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, сеть сейчас активно ищет возможности для роста.

По данным Infoline, число объектов большого формата «Магнита» продолжает снижаться: с января по апрель 2025 года было закрыто более 10 магазинов. Это происходит в связи с падением интереса покупателей к гипермаркетам. В свою очередь, сеть «Лента», по мнению управляющего партнера «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, сможет удержать клиентов и предложить им более широкий ассортимент.

Также один из источников «Коммерсанта» отметил, что для «Ленты» приобретение объектов «Магнита» является возможностью расширить географию присутствия без вложений в открытие с нуля. Отметим, что по оценке партнера NF Group Станислава Бибика, стоимость всех супермаркетов и гипермаркетов «Магнита» может составлять около 100 млрд руб. Представители «Магнита» и «Ленты» от комментариев отказались.
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