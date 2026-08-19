Минстрой предложил новый механизм продажи квартир в рассрочку

УрБК, Москва, 19.08.2026. Минстрой совместно с Банком России предложил урегулировать механизм долгосрочной рассрочки при покупке жилья по договорам долевого участия (ДДУ). После ввода дома квартиру планируется передавать в собственность покупателя, но до полного погашения долга оставлять ее в залоге у застройщика, соответствующий законопроект опубликован министерством для обсуждения.

Сейчас при продолжении выплат после ввода дома квартира не переходит в собственность покупателя до полной оплаты ее стоимости. В ЦБ отмечали, что такой механизм создает риски для граждан: в частности, покупатель может рассчитывать на получение ипотеки после окончания рассрочки, однако банк может отказать в кредите или предложить заем на менее выгодных условиях. По оценке регулятора, на 1 марта 2026 года объем обязательств граждан по сделкам покупки строящегося жилья в рассрочку составлял 1,6 трлн руб., или 17% стоимости заключенных ДДУ.

Предлагаемый механизм должен снизить риски для обеих сторон сделки. После ввода объекта квартира будет оформляться в собственность дольщика, а обязательства перед застройщиком обеспечиваться залогом недвижимости до полного погашения задолженности.

При своевременном внесении платежей проценты по рассрочке начисляться не будут. В случае систематической просрочки застройщик сможет потребовать досрочного погашения всей суммы задолженности. При этом размер процентов не сможет превышать 20% годовых.

Срок рассрочки также предлагается ограничить. Дата последнего платежа не должна быть позднее трех лет с момента окончания срока получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Сведения о рассрочке планируется передавать в бюро кредитных историй. Это позволит учитывать соответствующую задолженность при оценке финансовой нагрузки гражданина. ЦБ ранее указывал, что рассрочка по жилью представляет собой потенциально недоучтенный долг, поскольку банки не получают полной информации о таких обязательствах при оценке заемщика.

Законопроект также ограничивает объем квартир, которые застройщик сможет продавать с использованием долгосрочной рассрочки. Без согласия банка, предоставившего проектное финансирование, такая схема будет разрешена не более чем для 25% общей площади проекта.

Рассрочка стала одним из способов поддержать спрос на первичном рынке жилья на фоне высоких ипотечных ставок. Банк России отмечал, что продажи в рассрочку поддерживают спрос, однако одновременно несут риски для участников рынка. В первом квартале 2026 года накопленная разница между стоимостью заключенных ДДУ и остатками средств на счетах эскроу составляла около 1,5 трлн руб., причем в значительной степени она была сформирована за счет рассрочек.

В Минстрое рассчитывают, что урегулирование механизма позволит сделать рассрочку более прозрачным инструментом и снизить риски для покупателей и застройщиков. Изменения предлагается ввести в действие с 1 сентября 2027 года.

При этом законопроект пока находится на стадии обсуждения. В ЦБ ранее отмечали, что работа над регулированием рассрочки продолжается. Регулятор выступал за передачу информации о таких обязательствах в бюро кредитных историй и ограничение рисков, связанных с невозможностью покупателя в дальнейшем обслуживать долг.