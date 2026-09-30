В Свердловской области вырос спрос на виртуального ИИ-ассистента для защиты от мошенников

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2026. Свердловская область заняла седьмое место в десятке регионов, жители которых наиболее активно пользуются виртуальным ассистентом-блокировщиком спам-звонков «Ева» от «МегаФона».

На первых строчках — жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Самарской области. За год спрос на возможности ассистента со встроенным искусственным интеллектом для защиты от мошенников «Ева» вырос на 30%. Среди пользователей расширенных функций безопасности преобладают мужчины — на них приходится 58% аудитории, следует из анализа массива обезличенных данных.

Основная аудитория виртуального ассистента — жители Свердловской области старше 30 лет. На возрастную группу 31–45 лет приходится 42% активных пользователей «Евы», еще 36% — на абонентов от 46 до 65 лет. Доля молодежи 21-30 лет составляет 11%.

Помимо блокировки нежелательных звонков, жители региона все чаще подключают функции выявления синтезированной речи, распознавания дипфейков и защиты близких в рамках опции «Семейная безопасность+».

«Мошенники все активнее используют новые технологии — от синтезированной речи до дипфейков, поэтому инструменты защиты тоже должны постоянно развиваться. Мы расширяем возможности «Евы», чтобы она не только блокировала спам, но и помогала распознавать более сложные мошеннические сценарии. Рост интереса к таким функциям показывает, что наши клиенты все чаще готовы использовать ИИ для собственной цифровой безопасности», — рассказал руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов «МегаФона» Дмитрий Кишилов.

Ежемесячно «Ева» блокирует более 25 млн нежелательных и потенциально мошеннических звонков абонентам «МегаФона». Максимальное число блокировок в этом году пришлось на июнь — показатель оказался на 23% выше среднемесячного, сообщили в пресс-службе «МегаФон».