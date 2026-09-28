УрБК, Екатеринбург, 28.09.2026. В Свердловской области с полей убрано свыше 80% зерновых культур. Об этом сообщает департаменте информполитики региона.

В общей сложности аграриям предстоит собрать урожай с площади порядка 300 тыс. га, на которых посеяны пшеница, ячмень и рожь. Аграрии работают без выходных с учетом погодных условий.



«План по сбору кормовых культур выполнен на 76%. Уже заготовлено 827 тыс. т сенажа, 547 тыс. т силоса и 95,2 тыс. т сена. Идет активная уборка овощей и картофеля: в хранилищах уже 90 тыс. т картофеля и 7,3 тыс. т овощей открытого грунта», — сообщил губернатор Денис Паслер.



В ответ на обращение аграриев, чьи поля пострадали от переувлажнения почвы, с просьбой оказать поддержку, Д. Паслер подписал распоряжение о введении с 18 сентября режима чрезвычайной ситуации регионального характера в отношении сельхозземель в 37 муниципалитетах. Так аграрии смогут претендовать на страховые выплаты за потерянный урожай и избежать штрафов и возврата бюджетных субсидии.