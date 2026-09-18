Денис Паслер ввел режим ЧС в 37 муниципалитетах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в отношении земель сельскохозяйственного назначения в 37 муниципалитетах региона, пострадавших от переувлажнения почвы из-за паводков. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Решение позволит пострадавшим аграриям претендовать на страховые выплаты за потерянный урожай, а также избежать штрафов и возврата бюджетных субсидий из-за недобора урожая.

«Те, кто занимается сельским хозяйством, обратились за поддержкой, мы обсуждали необходимые решения, в том числе связанные с нормативным документом региона по принятию режима ЧС на территории тех муниципалитетов, где произошло переувлажнение почвы. Так аграрии смогут претендовать на страховые выплаты за потерянный урожай. С селянами мы в постоянном диалоге, всего в 2026 году они получат поддержку порядка 5 миллиардов рублей, мы отдадим их в полном объеме, а с учетом сложностей и природных условий никаких санкций не будет», — подчеркнул Д. Паслер.

По поручению губернатора ликвидацию последствий ЧС будет координировать министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Распоряжением также утверждены перечень муниципалитетов, где вводится региональный режим ЧС, и план мероприятий по устранению последствий переувлажнения почвы на сельскохозяйственных землях.