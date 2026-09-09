Курс на развитие

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 8 сентября провел пресс конференцию для изданий региона. Главными темами, как и ожидалось, стали итоги борьбы с природной стихией (паводком и смерчем в Кушве), стабилизация топливного рынка и запуск Уральской демографической доктрины. Главные заявления главы региона приведены в материале УрБК.

Паводок

Последствия паводков и других погодных явлений в Свердловской области ликвидированы, заявил губернатор, подводя итоги борьбы с природной стихией. По его словам, все необходимые работы будут завершены до наступления холодов.

«Лето было особенным: в большинстве районов Свердловской области выпадение осадков составило до 300 % от месячной нормы. Ущерб, нанесенный непогодой региону, ликвидирован. Помогли и жителям других муниципалитетов. В рекордные сроки мы восстановили Кушву после единственного за всю историю региона смерча. Восстановлены все дома, подлежавшие ремонту; люди получили сертификаты на жилье, если его нельзя было отремонтировать. Кушва преобразилась — появилось новое уличное освещение. 100 % средств, направленных как на выплаты людям, так и на ремонт инфраструктуры, в том числе мостов, дорог и инженерных коммуникаций, — областные. Все, что мы обещали людям, мы сделали. Все необходимые работы выполним в полном объеме», — подчеркнул Денис Паслер.

Всего из резервного фонда правительства Свердловской области на компенсационные выплаты пострадавшим от паводка выделено 306,4 млн рублей. Средства предназначены для жителей 18 муниципальных образований, где был введен режим чрезвычайной ситуации.

Топливо

Вопрос с отсутствием топлива на ряде АЗС региона, возникший в августе этого года, полностью решен, рассказал губернатор на пресс конференции. По его словам, объемы поставок бензина в Свердловскую область увеличены. Дополнительные партии топлива поступают на автозаправочные станции, в первую очередь на станции сети «ЛУКОЙЛ», отметил глава региона. Суточные объемы отгрузки бензина в регион только по этой сети выросли со 138 до 400 тонн. Сеть «Газпромнефть» увеличила реализацию бензина на 40–50% по сравнению с прошлым годом и замещает инфраструктуру закрытых заправок других сетей.

«Ситуация следующая: по дизельному топливу у нас никогда не было проблем — его доля в балансе традиционно составляет 35–40%. По бензину информация есть ежедневно: я каждый день общаюсь с нефтеперерабатывающими компаниями. Топливо поступает ритмично», — отметил глава региона.

По его словам, повышенный спрос, возникший несколько недель назад, связан с сезонной активностью и закупками топлива впрок. Региональные власти ежедневно контролируют ситуацию с поставками и взаимодействуют с федеральным штабом, Минэнерго России и нефтяными компаниями.

«Мы живем в одной стране, и всем понятно, что происходят попытки дестабилизировать ситуацию по различным направлениям. Об этом недавно говорил Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Нефтеперерабатывающие заводы, которые были затронуты, восстанавливаются и выходят на запланированные объемы производства. От этого зависит стабильность поставок во все регионы», — сказал Денис Паслер.

Демография

Еще одной главной темой пресс конференции стал тренд на народосбережение и решение демографических вопросов. Глава региона напомнил, что в Свердловской области с января 2027 года должны заработать новые меры поддержки семей в рамках Уральской демографической доктрины. Региональный материнский капитал составит 500 тыс. рублей за третьего ребенка, 600 тыс. рублей — за четвертого, 700 тыс. рублей — за пятого, 800 тыс. рублей — за шестого и каждого последующего ребенка.

Для студенток, родивших ребенка во время очного обучения, вводится ежемесячная выплата в размере 30 тыс. рублей. Молодые мамы до 23 лет смогут направить выплату в размере 500 тыс. рублей на первоначальный взнос и погашение основного долга по ипотеке, сказал губернатор.

«Несмотря на все сложности, которые есть в экономике, бюджете и во всем остальном, мы понимаем, что семьи и дети — это будущее и одна из главных задач, которой мы должны заниматься. Не только говорить, но и помогать семьям», — подчеркнул Д. Паслер.

Параллельно власти увеличивают количество мест в образовательных учреждениях в активно застраивающихся районах Екатеринбурга. В Солнечном и Академическом строятся две школы — почти на 2 тыс. мест каждая. Кроме того, в государственную программу включены два детских сада в Академическом.

«В активно застраивающихся районах, таких как Академический и Солнечный, бессмысленно делать маленькие образовательные объекты — там нужны большие школы и детские сады. В конце прошлого года мы приняли решение и начали строить две крупные школы в Солнечном и Академическом — на 2 тыс. мест каждая. Также в государственную программу добавлены два детских сада в Академическом», — сказал губернатор.

Первый детский сад на 250 мест, включая 50 мест для ясельных групп, планируется построить в квартале № 16 в 2026–2028 годах. Второй объект — на 300 мест, также с ясельными группами, — запланирован в квартале улиц Академика Ландау — Амундсена — Академика Курчатова — Новой. Его строительство должно пройти в 2027–2029 годах.

Также рассматривается возможность увеличения количества учащихся в Губернаторском лицее в Солнечном. Это позволит частично сократить дефицит школьных мест в микрорайоне в кратчайшие сроки.

В регионе также развиваются группы для детей раннего возраста. Сейчас они составляют 23 % от общего числа дошкольных групп. Кроме того, работают 136 дежурных групп, которые посещают почти 2,1 тыс. детей.

«Главное: если у нас уже есть садик и воспитатели, значит, есть возможность поменять график. В этом меньшая сложность. Если какие то сложности возникают, точно последует решение. Поэтому план следующий: там, где будет объективная потребность, будем это делать», — сказал Денис Паслер.

Промышленность

Отдельное внимание губернатор уделил краеугольному камню экономики Свердловской области — промышленности. В общении с журналистами Д. Паслер отметил, что власти региона держат на контроле ситуацию на промышленных предприятиях в условиях санкционного давления.

По его словам, главное для региона — обеспечение стабильной работы заводов, поддержка занятости трудовых коллективов, а также содействие в получении льготных займов и поиске заказов. Д. Паслер отметил, что регулярно обсуждает положение отрасли с руководителями предприятий.

Губернатор добавил, что в регионе реализуется комплекс мер поддержки занятости, а власти готовы оперативно задействовать весь доступный инструментарий — в том числе для поиска контрактов с госкорпорациями и крупными заказчиками, а также для оформления льготных займов и иных преференций.

«Если есть потребность в поиске контрактов, например, с госкорпорациями и другими крупными заказчиками, нужна поддержка в получении льготных займов или других льгот — мы в ежедневном режиме применяем весь арсенал, который у нас есть, и дальше будем проводить эту работу. Важно понимать, что предприятия региона также ориентированы на экспорт и международное сотрудничество. Это направление работы в силу санкций трансформируется, что периодически приносит сложности. На экспорт влияет и курс валют. Эту тему спускать нельзя. Отмечу еще раз: там, где есть какая либо потребность в помощи, мы рядом», — сказал Денис Паслер.

Здравоохранение

Отдельное внимание на пресс конференции губернатор уделил теме здравоохранения. Он напомнил, что для развития Уральской демографической доктрины в Екатеринбурге планируется строительство нового перинатального центра на базе Центральной городской больницы № 7 в Пионерском микрорайоне. Начать строительство предполагается в 2027 году.

Объединение перинатальных мощностей с базой больницы позволит сократить межбольничную маршрутизацию беременных и рожениц с тяжелыми сопутствующими патологиями. Проект предполагает использование существующей лабораторной, диагностической и инженерной базы ЦГБ № 7.

«За эти два года мы направили на медицину на 25 млрд рублей больше, чем за предыдущие четыре пять лет. Много проблем и вызовов, которые нужно решать. Мгновенно это не происходит, но наши приоритеты — доступность медицины, обеспечение кадрами, развитие инфраструктуры, оснащение медицинских организаций современным оборудованием», — сказал Денис Паслер.

Благоустройство

Губернатор не оставил без внимания и тему благоустройства. На пресс конференции глава региона анонсировал готовящиеся изменения в этой сфере. По его словам, в Свердловской области планируют изменить подход к распределению средств на благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Финансирование предлагается в большей степени увязывать с численностью населения и результатами голосования жителей.

«Я сказал коллегам: давайте все таки будем стараться привязываться к людям. Чтобы города пропорционально закладывали средства, ориентируясь на численность жителей. Чтобы люди знали: если проголосовали и поддержали проект, то пусть не все сразу, но поэтапно он будет реализован», — сказал Денис Паслер.

По его словам, переход к новому принципу может начаться уже в 2027 году.

«Думаю, что в следующем году будем переходить к тому, чтобы города закладывали средства пропорционально численности населения. Если не на 100 % с этого года, то хотя бы на 50 % приблизимся к этой логике», — добавил губернатор.