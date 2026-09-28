На заводе «Атома» изготовили постамент для капсулы времени стадиона «Юность» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2026. Постамент для «капсулы времени», заложенной к 100-летию стадиона «Юность» в Екатеринбурге, изготовили на уральском заводе «Берит», входящем в строительный холдинг «Атом». Об этом сообщили в компании.

В капсулу поместили послания воспитанников и тренеров спортивной школы олимпийского резерва «Юность», награды спортсменов и спортивные артефакты. Среди них — шайба с автографом хоккеиста Павла Дацюка, плавательные очки Юрия Прилукова, медали участницы Олимпийских игр в Атланте и Сиднее легкоатлетки Ольги Котляровой. Капсулу установили внутри памятного постамента рядом с «Дацюк Ареной».

«Мы рады, когда наши изделия не просто украшают любимый город, а подчеркивают его уникальность, вписывают его историю в городскую среду. Спортивная школа «Юность», воспитавшая не одно поколение чемпионов, — гордость региона. Мы с удовольствием приняли участие в проекте по увековечиванию ее достижений», — рассказал управляющий директор завода «Берит» Валентин Третьяков.

Постамент состоит из прямоугольного основания и гладкого камня с гравировкой. Оба элемента изготовлены из архитектурного бетона, отличающегося прочностью и устойчивостью к погодным условиям. Для его производства на заводе разработали специальную форму опалубки. Готовую конструкцию вручную отполировали. В состав бетона добавили натуральные горные породы определенных фракций, что позволяет получить характерную фактуру поверхности при шлифовке.

«Капсула заложена на 50 лет, поэтому нам было важно, чтобы постамент получился достаточно прочным, чтобы простоять без изменений такой срок, а также стилистически сочетался с оформлением арены, рядом с которой он расположен — с таким запросом мы обратились к специалистам строительного холдинга «Атом». Нам понравилось, что монумент повторяет и прямоугольную форму, и графитовый цвет, использованные в фасадном решении арены. Уверен, что он сохранит эстетические свойства до момента вскрытия капсулы», — отметил заместитель директора МБОУ ДО СШОР «Юность» Александр Евдокимов.

Саму цилиндрическую капсулу весом 9 кг изготовили из латуни с никелевым и золотым покрытием на оружейной фабрике в Златоусте. Ее планируют открыть через 50 лет — 19 сентября 2076 года.