УрБК, Екатеринбург, 25.09.2026. В Екатеринбурге «Исторический центр города Уралмашзавода» получил статус достопримечательного места. Соответствующее постановление утвердил и подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как сообщили в департаменте информполитики горадминистрации, документ устанавливает требования к осуществлению деятельности и градостроительные регламенты в отношении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения — достопримечательного места «Исторический центр города Уралмашзавода».

В границах достопримечательного места разрешается проведение работ по сохранению и восстановлению исторической планировочной и объемно-пространственной структуры, регенерация историко-градостроительной среды, а также сохранение объектов культурного наследия посредством ремонтно-реставрационных работ. Помимо этого, документ устанавливает иные требования к деятельности и градостроительным регламентам на данной территории.

Достопримечательное место «Исторический центр города Уралмашзавода» (1928–1958 годы) расположено в границах улиц Красных Партизан, Кировградской, Машиностроителей, Культуры и проспекта Орджоникидзе. Планировочный каркас территории представляет собой лучевую систему улиц, сходящихся на площади 1-й Пятилетки перед главной проходной Уралмашзавода. Историческая застройка выполнена в стиле конструктивизма и неоклассицизма, а здание НИИ «Тяжмаш» — в стиле советского модернизма. В частности, три жилых дома являются объектами культурного наследия регионального значения («Дворянское гнездо»).

На территории также находятся объекты монументально-декоративного искусства. Три из них — объекты культурного наследия регионального значения: памятник Г.К. Орджоникидзе, могила А.П. Банникова — первого руководителя строительства Уралмашзавода, а также последняя произведенная на Уралмашзаводе самоходная установка. Кроме того, здесь расположены памятники Б.Г. Музрукову и А.С. Пушкину, стела «УЗТМ», мемориал «50 лет УЗТМ», композиция «Краснознаменная группа», а также фонтаны — перед проходной Уралмашзавода, на ул. Культуры, в сквере на проспекте Орджоникидзе и в жилом квартале «Дворянское гнездо», рассказали в департаменте.