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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению всероссийской конференции «Петровские города: опыт и наследие»

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Всероссийской научно-практической конференции «Петровские города: опыт и наследие». Мероприятие приурочено к 300-летию со дня смерти Петра Великого и состоится 7 февраля 2025 года на площадке Уральского федерального университета( УрФУ), сообщает пресс-служба горадминистрации.

Алексей Орлов сообщил, что одна из целей конференции — это сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории, а также расширение просветительской, учебной и культурной деятельности патриотической направленности.

«Мы пригласим ученых, общественников со всей России, чтобы они смогли обменяться опытом по сохранению исторической памяти, рассказать о работе по сохранению объектов культурного наследия петровских времен, о лучших муниципальных практиках и гражданских инициативах, которые, например, служат подспорьем для воспитания молодежи и развития внутреннего туризма», — сказал. А. Орлов.

В свою очередь, исполняющий обязанности директора департамента политологии и социологии Уральского федерального университета Александр Рыжков сообщил, что проведение конференции — шанс создать образ Екатеринбурга как первого среди равных петровских городов, в том числе и Санкт-Петербурга.

«Мы эту возможность должны использовать. Тем более, что потенциал города, в частности научного, учебного, музейного сообщества, отвечает этим задачам. Нам есть что показать», — подчеркнул А. Рыжков.

В рамках конференции планируется провести ряд мероприятий, которые позволят участникам обменяться опытом по сохранению исторической памяти, а также рассказать о работе по защите объектов культурного наследия петровских времен и региональных практиках.

Добавим, что конференции «Петровские города: опыт и наследие» пройдет при поддержке губернатора Свердловской области Евгении Куйвашева.
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