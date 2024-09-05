Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению всероссийской конференции «Петровские города: опыт и наследие»

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. В Екатеринбурге доля объектов культурного наследия (ОКН), нуждающихся в реставрации и ...02.07.2024 Глава Екатеринбурга провел заседание оргкомитета по подготовке к ИННОПРОМу
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. 2 июля глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание городского оргкомитета по ...16.05.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по сохранению и популяризации объектов культурного наследия
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил стратегический проект «Мой город — мое ...22.02.2023 Власти Екатеринбурга в текущем году отремонтируют более 10 объектов культурного наследия
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В текущем году в Екатеринбурге будет отремонтировано более 10 муниципальных объектов ...25.08.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представит «Совету неравнодушных» план подготовки к 300-летию города
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представит на заседании общественного Совета по ...