В Екатеринбурге в день «Кросс нации» 26 сентября ограничат движение общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2026. В Екатеринбурге в день всероссийского бега «Кросс нации» — 26 сентября ограничат движение общественного транспорта — автобусов, трамваем и троллейбусов, сообщает департамент информполитики горадминистрации.

Движение автобусов ограничат с 7:00 до 15:00 по ул. Татищева — от Мельникова до Репина, по ул. Репина — от Татищева до Мельникова и по ул.Крауля — от Пирогова до Репина. Автобусы №№ 043, 45, 48, 49, 51, 52, 59, 62, 64, 70, 84, 87 и 93 пойдут по измененным схемам.

Трамваи № 2 и № 18 изменят маршруты при закрытии движения по ул. Татищева на участке от Московской до Красноуральской.

Троллейбусы №№ 25, 26, 35 и 37 также пойдут по измененным схемам. Движение транспорта закроют с 04:00 до 15:00 26 сентября на ул. Пирогова (от Репина до Татищева). С 07:00 до 15:00 на ул. Татищева (от Мельникова до Репина), Крауля (от Пирогова до Репина) и ул. Репина (от Татищева до Мельникова). На этих же улицах с 04:00 до 15:00 26 сентября запрещена парковка.

С 17:00 25 сентября до 15:00 26 сентября запретят стоянку автомобилей на парковках в границах улиц Пирогова — Ключевской — Крылова — Татищева, а также Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса. Передвижение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) тоже запрещено по проезжей части и тротуарам с 7:00 до 15:00 26 сентября в границах улиц Токарей — Репина — Малышева — Московская — проспект Ленина — Татищева.