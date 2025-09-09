В Екатеринбурге 20 сентября изменятся схемы движения общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. В Екатеринбурге 20 сентября изменятся схемы движения общественного транспорта. Это связано с проведением всероссийского забега «Кросс нации», сообщает департамент информполитики города.



В связи с перекрытиями схемы движения изменят трамваи №№ 2 и 18, а также троллейбусы №№ 26, 35 и 37. Изменится схема 13 автобусных направлений. В их числе автобусы №№ 25, 49, 51, 59, 64, 84, 043, 45, 48, 52, 62, 87 и 93.



Из-за «Кросса нации» перекроют четыре улицы в центре города. Движение ограничат по участкам: по ул. Пирогова, от Репина до Татищева (с 04:00 до 12:00); по ул. Татищева, от Мельникова до Репина (с 07:00 до 12:00); по ул. Крауля, от Пирогова до Репина (с 07:00 до 12:00); по ул. Репина, от Татищева до Мельникова (с 07:00 до 12:00).