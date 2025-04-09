УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 09:58

В Екатеринбурге 20 сентября из-за «Кросса нации» ограничат автомобильное движение

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. В Екатеринбурге 20 сентября в связи с проведением «Кросса нации» ограничат движение по нескольким улицам, сообщает департамент информполитики города.

Водители автотранспорта с четырех утра до 12 часов дня не смогут проехать по ул. Пирогова, от Репина до Татищева. С 07:00 до 12:00 перекроют движение по ул. Татищева, от Мельникова до Репина; по ул. Крауля, от Пирогова до Репина; по ул. Репина, от Татищева до Мельникова.

Кроме того, на этих же участках автомобилистам будет запрещено парковаться. В границах перекрытой территории не будут работать парковки с 12:00 19 сентября до 12:00 20 сентября.

Также в границах улиц Токарей — Репина — Малышева — Московская — Ленина — Татищева с 07:00 до 12:00 ограничат движение средств индивидуальной мобильности (СИМ).
