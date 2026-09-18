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В Екатеринбурге в день «Кросса нации» 26 сентября перекроют несколько улиц для автомобилей и СИМ

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. В Екатеринбурге в день всероссийский бега «Кросс нации» 26 сентября перекроют несколько улиц. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Движение транспорта закроют с 04:00 до 15:00 26 сентября на ул. Пирогова (от Репина до Татищева). С 07:00 до 15:00 на ул. Татищева (от Мельникова до Репина), Крауля (от Пирогова до Репина) и ул. Репина (от Татищева до Мельникова). На этих же улицах с 04:00 до 15:00 26 сентября запрещена парковка.

С 17:00 25 сентября до 15:00 26 сентября запретят стоянку автомобилей на парковках в границах улиц Пирогова — Ключевской — Крылова — Татищева, а также Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса. Передвижение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) тоже запрещено по проезжей части и тротуарам с 7:00 до 15:00 26 сентября в границах улиц Токарей — Репина — Малышева — Московская — проспект Ленина — Татищева.

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