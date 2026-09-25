Вчера15:20
«Россети» — МЭС Урала заменили четыре опоры на ЛЭП 500 кВ в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2026. Филиал «Россети» — МЭС Урала заменил четыре опоры на линии электропередачи напряжением 500 кВ в Свердловской области. Об этом сообщили в компании.
Работы повысили надежность электроснабжения потребителей в Свердловской, Курганской и Челябинской областях, где проживают более 8,3 млн человек.
На энергообъекте установили железобетонные опоры высотой 26 м с повышенной механической прочностью и длительным сроком эксплуатации. Своевременная замена конструкций снижает риск их разрушения при неблагоприятных погодных условиях и, как следствие, нарушений электроснабжения потребителей.
Также на линии обновили изоляцию и линейную арматуру.