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«Россети» — МЭС Урала заменили четыре опоры на ЛЭП 500 кВ в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2026. Филиал «Россети» — МЭС Урала заменил четыре опоры на линии электропередачи напряжением 500 кВ в Свердловской области. Об этом сообщили в компании.

Работы повысили надежность электроснабжения потребителей в Свердловской, Курганской и Челябинской областях, где проживают более 8,3 млн человек.

На энергообъекте установили железобетонные опоры высотой 26 м с повышенной механической прочностью и длительным сроком эксплуатации. Своевременная замена конструкций снижает риск их разрушения при неблагоприятных погодных условиях и, как следствие, нарушений электроснабжения потребителей.

Также на линии обновили изоляцию и линейную арматуру.

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УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали модернизацию и частичную замену опор на четырех магистральных линиях электропередачи (ЛЭП) 220-500 кВ, которые участвуют в электроснабжении потребителей в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Данные ЛЭП обеспечивают транзит электроэнергии между Сургутским и Нижневартовским районами, а также обеспечивают бесперебойную работу газоперерабатывающего завода, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала. Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО