«Россети» — МЭС Урала заменили четыре опоры на ЛЭП 500 кВ в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2026. Филиал «Россети» — МЭС Урала заменил четыре опоры на линии электропередачи напряжением 500 кВ в Свердловской области. Об этом сообщили в компании.



Работы повысили надежность электроснабжения потребителей в Свердловской, Курганской и Челябинской областях, где проживают более 8,3 млн человек.



На энергообъекте установили железобетонные опоры высотой 26 м с повышенной механической прочностью и длительным сроком эксплуатации. Своевременная замена конструкций снижает риск их разрушения при неблагоприятных погодных условиях и, как следствие, нарушений электроснабжения потребителей.



Также на линии обновили изоляцию и линейную арматуру.