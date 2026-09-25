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ММК с 2018 года принял около 86 тыс. туристов на промышленных экскурсиях

Фото предоставленно ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 25.09.2026. Около 86 тыс. человек посетили промышленные площадки Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») с 2018 года, когда предприятие открыло экскурсионные маршруты для туристов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

ММК стал одним из первых российских предприятий, открывших производство для промышленного туризма. Для посетителей разработано девять маршрутов, в том числе детские и бесплатные инклюзивные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее популярной стала экскурсия «Укрощение огня», включающая посещение крупнейшего в стране доменного цеха и листопрокатного цеха № 11 со станом-2000 холодной прокатки.

На базе ММК также работает первый в России Центр компетенций по развитию промышленного туризма. На площадку приезжают представители предприятий для изучения практик организации промышленных экскурсий и обмена опытом.

Развитие промышленного туризма ММК сочетает с туристическими проектами в Магнитогорске и его окрестностях. Гости могут совмещать экскурсии на производство с отдыхом на курортах «Банное» и «Абзаково», которые работают круглогодично. Помимо горнолыжной инфраструктуры, они предлагают санаторно-курортное лечение, оздоровительные программы, а также возможности для пляжного и семейного отдыха.

Одним из туристических объектов Магнитогорска стал городской курорт «Притяжение», реализуемый по инициативе и на инвестиции председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова. На территории площадью 400 га высажено более 2,5 млн деревьев и цветов. В состав инфраструктуры входят искусственное озеро с пляжем, 400-метровый «парящий» мост, 35-метровый видовой холм, термальный комплекс и каскадный светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины».

Летом 2026 года на территории курорта открылись парк аттракционов, Дворец торжеств и премиальный фитнес-клуб. С момента открытия первой очереди «Притяжения» в 2022 году объект посетили более 8 млн раз.

Дополнительным фактором туристической привлекательности Магнитогорска является хоккей. Местный клуб «Металлург», генеральным спонсором которого выступает ММК, играет в Континентальной хоккейной лиге. Домашние матчи команды проходят на местной ледовой арене. В городе также выступают «Стальные Лисы» в Молодежной хоккейной лиге и «Магнитка» в Высшей хоккейной лиге.

Развитие промышленного, событийного и активного туризма позволяет ММК формировать комплексные туристические предложения в Магнитогорске и на Южном Урале.

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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
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