Проекты промышленного туризма ММК получили награды фестиваля «Диво России»

УрБК, Магнитогорск, 23.09.2026. Проекты промышленного туризма Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») стали призерами Всероссийского фестиваля-конкурса креативных индустрий «Диво России», который состоялся в Махачкале.

В пресс-службе ПАО «ММК» сообщили, что в 2026 году конкурс собрал рекордное число участников: поступило более 700 заявок из 70 регионов страны. В финальный этап вышли 245 работ.

Экспертная комиссия отметила ММК в двух номинациях: проект «Укрощение огня» занял второе место в категории «Фоторепортаж», а «Стальной маршрут» — третье место в номинации «Промышленный туризм» среди видеороликов горизонтального формата.

Кроме того, городской туристический бренд «Магнитогорск – Стальное сердце России» удостоен второго места в номинации «Турбренд города», а санаторий «Металлург» в Ессентуках взял сразу три награды фестиваля.

«С 2018 года производственные цеха комбината посетили более 85 тыс. человек. Для гостей разработано девять программ, включая специализированные детские и инклюзивные маршруты для людей с ограниченными возможностями здоровья. На базе ММК действует первый в стране Центр компетенций по развитию промышленного туризма», — рассказали в пресс-службе.