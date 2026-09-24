Налоговые поступления от самозанятых упали почти на 615 млн рублей

УрБК, Москва, 24.09.2026. В августе самозанятые заработали 292 млрд руб., что на 11,2 млрд меньше, чем было в июле. При этом налоговые поступления от плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) упали на 614 млн руб., следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), которые изучили «Известия».

Эксперты объясняют тренд ужесточением контроля ФНС, которая перешла на квартальный мониторинг признаков подмены трудовых отношений. Кроме того самозанятые первыми ощутили сокращение заказов в условиях дорогих кредитов и осторожного потребительского поведения. Свою роль сыграл и фактор сезонности, так как август традиционно является месяцем отпусков.

Отдельные эксперты прогнозируют дальнейшее системное замедление доходов самозанятых от работы с юридическими лицами. На это повлияют и законодательные изменения. С 1 октября 2026 года для самозанятых вводится ограничение на работу с одним заказчиком — не более 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд.

Перевод штата в самозанятые — один из самых распространенных способов ухода от налогов и соцвзносов. Минтруд разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений самозанятостью. Индикатор сработает, если более 10 работников становятся самозанятыми и начинают оказывать услуги по гражданско-правовым договорам прежнему или новому работодателю, пояснил замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.