УрБК, Москва, 21.08.2026. Свердловская область заняла пятое в стране по числу самозанятых — 538,1 тыс. человек. Эти данные содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

Наибольшее количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) зарегистрировано в Москве — 2,46 млн, Московской области — 1,223 млн, Санкт-Петербурге (1,121 млн), на четвертом месте Краснодарский край — 837,7 тыс. человек.

В целом в РФ число самозанятых выросло почти на 12%, до 17,263 млн, по сравнению с данными регистрации на конец 2025 года, когда их было 15,43 млн. За прошедшие дни августа было зарегистрировано 155,6 тыс. новых самозанятых (в июле их число составляло 476,5 тыс.), сняты с регистрации 69,25 тыс. человек (в июле — 189,6 тыс.).

Самыми распространенными среди плательщиков НПД отраслями с апреля 2022 года остаются услуги ремонта (1,192 млн), автоперевозки (1,046 млн), IT (673,02 тыс.) и услуги красоты (562,5 тыс.).

В июле самозанятым начислено 13,4 млрд руб. налогов. При этом по выплатам от физлиц объем начисленных налогов составил 5,7 млрд руб., от юрлиц — 7,7 млрд руб. Выручка самозанятых составила 299,247 млрд руб., в том числе по выплатам от юрлиц — 140,750 млрд руб., от физлиц — 158,5 млрд руб.

Количество сформированных чеков выросло за месяц на 15,8 млн, до 227,49 млн. Рост количества чеков по выплатам от юрлиц составил 15,46 млн, по физлицам — 361,7 тыс., говорится в сообщении ФНС.