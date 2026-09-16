УрБК, Москва, 16.09.2026. Минтруд разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений самозанятостью. Проект уже прошел общественное обсуждение. Об этом пишет «Российская газета».

Индикатор сработает, если более 10 работников становятся самозанятыми и начинают оказывать услуги по гражданско-правовым договорам прежнему или новому работодателю, пояснил замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. «Сам по себе этот факт не является нарушением, но будет поводом для Роструда обратить внимание на организацию и защитить трудовые права работников, если они не соблюдаются», — уточнил Д. Платыгин.

Масштаб теневой занятости, по оценке ведомства, составляет около 5,3 млн россиян, только в 2026 году планируется вывести из тени 1,3 млн человек. Перевод штата в самозанятые — один из самых распространенных способов ухода от налогов и соцвзносов.

Главный риск индикатора — ложноположительные срабатывания, комментируют эксперты. Под него может попасть и законный кейс: компания сократила штат, а бывшие сотрудники решили работать на себя и оказывать услуги на рынке, в том числе прежнему заказчику. Еще один риск — компании начнут перестраховываться, и работники потеряют возможность легальной подработки.