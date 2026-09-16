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Минтруд разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений самозанятостью

УрБК, Москва, 16.09.2026. Минтруд разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений самозанятостью. Проект уже прошел общественное обсуждение. Об этом пишет «Российская газета». 

Индикатор сработает, если более 10 работников становятся самозанятыми и начинают оказывать услуги по гражданско-правовым договорам прежнему или новому работодателю, пояснил замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. «Сам по себе этот факт не является нарушением, но будет поводом для Роструда обратить внимание на организацию и защитить трудовые права работников, если они не соблюдаются», — уточнил Д. Платыгин.

Масштаб теневой занятости, по оценке ведомства, составляет около 5,3 млн россиян, только в 2026 году планируется вывести из тени 1,3 млн человек. Перевод штата в самозанятые — один из самых распространенных способов ухода от налогов и соцвзносов.

Главный риск индикатора — ложноположительные срабатывания, комментируют эксперты. Под него может попасть и законный кейс: компания сократила штат, а бывшие сотрудники решили работать на себя и оказывать услуги на рынке, в том числе прежнему заказчику. Еще один риск — компании начнут перестраховываться, и работники потеряют возможность легальной подработки.

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