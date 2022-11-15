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Самозанятые россияне с начала года заработали 829 млрд рублей

УрБК, Москва, 20.09.2023. В России за восемь месяцев 2023 года совокупный доход самозанятых граждан составил 829 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой представителя Федеральной налоговой службы (ФНС).

На 1 сентября 2023 года общая сумма средств, которые заработали самозанятые за все время действия налога на профессиональный доход (НПД), составляет 2,62 трлн руб. Для сравнения: в начале текущего года было 1,78 трлн руб.

В ФНС рассказали, что число плательщиков НПД непрерывно растет.
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