Самозанятые россияне с начала года заработали 829 млрд рублей

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Число самозанятых в России достигло 2 млн и продолжает увеличиваться

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Минфин отложил решение о распределении налогов самозанятых до сентября 2018 года

УрБК, Москва, 06.08.2018. Окончательное решение о том, как будут распределяться средства, полученные от налога на ...