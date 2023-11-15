Самозанятые россияне заработали 2,9 трлн рублей за все время действия налогового режима

Средний Урал занимает восьмое место в России по количеству самозанятых граждан. По состоянию на 1 ноября в этом статусе ...15.11.2023 В Свердловской области зарегистрировано 248 тыс. 605 самозанятых
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Средний Урал занимает восьмое место в России по количеству самозанятых граждан. По ...20.09.2023 Самозанятые россияне с начала года заработали 829 млрд рублей
УрБК, Москва, 20.09.2023. В России за восемь месяцев 2023 года совокупный доход самозанятых граждан составил 829 млрд ...23.03.2021 Число самозанятых в России достигло 2 млн и продолжает увеличиваться
УрБК, Москва, 23.03.2021. Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 2 млн человек. Ежедневно к проекту ...14.02.2019 В ФНС назвали главной целью налога для самозанятых агрегаторы услуг наподобие «Яндекс.Такси»
УрБК, Москва, 14.02.2019. Агрегаторы типа «Яндекс.Такси» являются главной целью нового налогового режима для ...