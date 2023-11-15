Самозанятые россияне заработали 2,9 трлн рублей за все время действия налогового режима

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В Свердловской области зарегистрировано 248 тыс. 605 самозанятых

Средний Урал занимает восьмое место в России по количеству самозанятых граждан. По состоянию на 1 ноября в этом статусе ...

В Свердловской области зарегистрировано 248 тыс. 605 самозанятых

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. Средний Урал занимает восьмое место в России по количеству самозанятых граждан. По ...

Самозанятые россияне с начала года заработали 829 млрд рублей

УрБК, Москва, 20.09.2023. В России за восемь месяцев 2023 года совокупный доход самозанятых граждан составил 829 млрд ...

Число самозанятых в России достигло 2 млн и продолжает увеличиваться

УрБК, Москва, 23.03.2021. Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 2 млн человек. Ежедневно к проекту ...

В ФНС назвали главной целью налога для самозанятых агрегаторы услуг наподобие «Яндекс.Такси»

УрБК, Москва, 14.02.2019. Агрегаторы типа «Яндекс.Такси» являются главной целью нового налогового режима для ...