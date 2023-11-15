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Самозанятые россияне заработали 2,9 трлн рублей за все время действия налогового режима

УрБК, Москва, 28.11.2023. В качестве самозанятых в России с момента введения этого налогового режима и до настоящего времени зарегистрировались 9 млн человек. Суммарно они заработали 2,9 трлн руб., пишет «Российская газета», ссылаясь на пресс-службу ФНС.

«За все время действия этого налогового режима самозанятые сформировали более 1,6 млрд чеков, сумма среднего чека составляет 1 тыс. 840 руб. Ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более 8,5 тыс. человек», — продолжает издание.

42% самозанятых россиян — женщины, 58% — мужчины. Их средний возраст составляет 35 лет. Наиболее популярные рабочие сферы самозанятых — услуги такси, ремонт, маркетинг, продажа продукции собственного производства, сфера красоты, доставка товаров и аренда квартир.

По состоянию на 1 ноября в Свердловской области было зарегистрировано 248 тыс. 605 самозанятых, заявил министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков. Он предположил, что в конце 2023 года самозанятые свердловчане внесут в казну около 1,5 млрд руб. в виде налогов.
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