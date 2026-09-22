Выручка девелоперов Екатеринбурга снизилась почти на 12% за восемь месяцев 2026 года

УрБК, Москва, 22.09.2026. В Екатеринбурге за январь-август 2026 года выручка застройщиков от продажи квартир и апартаментов составила 81,5 млрд руб. Это на 11,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (92,44 млрд руб.), пишут «Ведомости» со ссылкой на данные BnMap.pro.

На фоне общего снижения рынка в городах-миллионниках Екатеринбург занял четвертое место по объему выручки, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону.

Совокупная выручка девелоперов в миллионниках сократилась на 7% за год, достигнув 1,79 трлн руб. (на 142,7 млрд руб. меньше в годовом сопоставлении). Наиболее сильное падение зафиксировано в Москве (-21,7%, до 851,1 млрд руб.) и Краснодаре (-11,8%, до 81,5 млрд руб.).

Причиной отрицательной динамики аналитики называют снижение объемов продаж. Так, в столице в августе реализация просела на 48,2% по числу лотов и на 45,2% по суммарной площади.