Осеннее разочарование арендодателей

В сентябре на рынке долгосрочной аренды Екатеринбурга начался сезонный рост спроса. Он традиционно связан с началом учебного года, возвращением трудовых мигрантов, а также активизацией деловой жизни после летних отпусков. Однако в этом году сезонный всплеск оказался менее выраженным, чем в предыдущие периоды. О том, с чем это связано и как будет развиваться ситуация, читайте в материале ИАА УрБК.

В отличие от сегмента продаж, где сезонные колебания ощущаются слабо, аренда всегда была более зависима от времени года. Сентябрьский всплеск спроса стабильно поднимал ставки, и многие арендаторы предпочитали повременить с поиском до ноября, чтобы не переплачивать. Арендодатели же, напротив, старались выставить квартиры именно в начале осени, чтобы зафиксировать максимальные цены. Однако в этом году привычные расклады могут не сработать ни для одной из сторон.

Причина — в ощутимом дисбалансе спроса и предложения. В Екатеринбурге сложился переизбыток квартир, предлагаемых в аренду. По данным сервиса «Авито Недвижимость», объем выставленных объектов за год увеличился вдвое: сейчас на рынке представлено 4,1 тыс. квартир. Предложений стало настолько много, что даже традиционный сентябрьский наплыв арендаторов не смог разогнать цены. По сравнению с августом съемные квартиры подорожали всего на 1-2%.

Такая динамика — прямое следствие ипотечного бума предыдущих лет. Девелоперы на фоне высокого спроса в 2020-2024 годы резко нарастили число новых проектов, и сейчас они постепенно вводятся в эксплуатацию. Значительная часть квартир в новых комплексах была приобретена именно как инвестиционный актив под сдачу в аренду.

Свою роль сыграла и выросшая доходность этого бизнеса. За 2022-2024 годы арендные ставки в среднем увеличились в полтора раза — это привлекло на рынок новых арендодателей. Однако после такого стремительного роста цены оказались сильно перегреты — съемное жилье стало не по карману многим семьям. В результате в последние два года ставки уже не растут в годовом выражении.

По данным сервиса «Мир квартир», средняя цена аренды сейчас составляет 32 тыс. руб. за однокомнатную квартиру, 37 тыс. руб. — за двухкомнатную и 48 тыс. руб. — за трехкомнатную.

Дальнейшая динамика будет во многом зависеть от ситуации на ипотечном рынке. Чем доступнее кредиты, тем меньше желающих снимать жилье. Важную роль здесь играет ключевая ставка: если ее снизят хотя бы до 10-11%, рыночные ставки по ипотеке снова станут доступны для массовой аудитории, и спрос на аренду может сократиться.

Обратный эффект способно дать потенциальное ужесточение условий семейной ипотеки. Если получить кредит по низким ставкам станет сложнее, часть семей будет вынуждена вернуться на рынок аренды — и это может поддержать спрос.

В долгосрочной перспективе рассчитывать на благоприятную конъюнктуру арендодателям в Екатеринбурге вряд ли стоит. С одной стороны, объем строящегося жилья остается высоким. С другой — рано или поздно ключевая ставка пойдет вниз, а значит, ипотека станет доступнее, что неизбежно оттянет часть потенциальных арендаторов.

Ранее ИАА УрБК уже писало о том, как менялся рынок аренды в Екатеринбурге. Если раньше условия диктовали арендодатели, то сейчас в более выгодном положении находятся арендаторы.