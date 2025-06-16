В Екатеринбурге дешевеет аренда квартир

В Екатеринбурге отмечается сезонное снижение цен на арендное жилье. В мае и в первой половине лета на рынке традиционно отмечается низкий спрос. Из-за этого собственники вынуждены идти на уступки арендаторам, выставляя свои объекты по более доступной стоимости.
По данным сервиса Яндекс Аренда, за первые пять месяцев 2025 года средняя (медианная) ставка долгосрочной аренды квартир в Екатеринбурге снизилась на 10,8%, до 34 тыс. руб. в месяц. Причем в апреле показатель уменьшился на 3,3%.
«Небольшое снижение цены в начале весны связано с длинными майскими выходными и приближающимся сезоном отпусков. В этот период рынок менее активен. При этом часть собственников жилья массового сегмента в летний период может идти на снижение цены сдачи, чтобы быстрее найти жильцов. Май, июнь и первую половину июля можно назвать одними из самых комфортных месяцев для поиска съемной квартиры. За счет низкой сезонной активности конкуренция на рынке ниже. Как результат, наиболее недорогие квартиры дольше остаются в экспозиции. Все это позволяет арендаторам более вдумчиво и избирательно подходить к поиску съемной квартиры в нужном им бюджете», — заявил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.
По данным сервиса «Циан. Аналитика», средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге с сентября 2024 года снизилась с 35,9 до 32,8 тыс. руб. в месяц.
«Начиная с июня с высокой долей вероятности положительная динамика будет фиксироваться в большей части городов — последние два года активность на рынке раст ет в начале лета, а вместе с ней увеличиваются и расценки. В этом году сезонный рост, скорее всего, будет не таким сильным, как в предыдущие годы, он может лишь компенсировать снижение последних месяцев, но не превысит уровни сентября 2024 года», — считает эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская.
По информации сервиса «Мир квартир», средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в мае выросла на 1,8%, до 32 тыс. 459 руб. в месяц. Аренда «двушек» за аналогичный период подорожала на 1,4% (до 37 тыс. 859 руб.), «трешек» — на 2,7% (до 49 тыс. 526 руб.).
«После периода падения на рынке съемного жилья начался рост арендных ставок. По крайней мере, позиции, утраченные за май, восстановились до уровня апрельских. Предложение вновь начало сокращаться: за месяц однокомнатных квартир было выставлено меньше на 44%, двухкомнатных — на 36%, трехкомнатных — на 28%. Арендаторы в этом году не стали дожидаться горячего сезона, который начинается в августе, и решили найти жилье, пока цены еще умеренные. Вероятно, к концу лета ставки восстановятся до значений осени прошлого года», — полагает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Долгосрочные перспективы арендного рынка, в первую очередь, будут зависеть от доступности ипотеки. По мере постепенного снижения ключевой ставки в стране интерес к аренде начнет ослабевать, так как покупка собственной недвижимости станет экономически выгоднее. Такой сценарий неизбежен, учитывая нынешний высокий уровень ставки в размере 20%, препятствующий активному развитию жилищного кредитования.Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»