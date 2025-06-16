В Екатеринбурге дешевеет аренда квартир

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В Екатеринбурге отмечается сезонное снижение цен на арендное жилье. В мае и в первой половине лета на рынке традиционно отмечается низкий спрос. Из-за этого собственники вынуждены идти на уступки арендаторам, выставляя свои объекты по более доступной стоимости.По данным сервиса Яндекс Аренда, за первые пять месяцев 2025 года средняя (медианная) ставка долгосрочной аренды квартир в Екатеринбурге снизилась на 10,8%, до 34 тыс. руб. в месяц. Причем в апреле показатель уменьшился на 3,3%.«Небольшое снижение цены в начале весны связано с длинными майскими выходными и приближающимся сезоном отпусков. В этот период рынок менее активен. При этом часть собственников жилья массового сегмента в летний период может идти на снижение цены сдачи, чтобы быстрее найти жильцов. Май, июнь и первую половину июля можно назвать одними из самых комфортных месяцев для поиска съемной квартиры. За счет низкой сезонной активности конкуренция на рынке ниже. Как результат, наиболее недорогие квартиры дольше остаются в экспозиции. Все это позволяет арендаторам более вдумчиво и избирательно подходить к поиску съемной квартиры в нужном им бюджете», — заявил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.По данным сервиса «Циан. Аналитика», средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге с сентября 2024 года снизилась с 35,9 до 32,8 тыс. руб. в месяц.«Начиная с июня с высокой долей вероятности положительная динамика будет фиксироваться в большей части городов — последние два года активность на рынке раст ет в начале лета, а вместе с ней увеличиваются и расценки. В этом году сезонный рост, скорее всего, будет не таким сильным, как в предыдущие годы, он может лишь компенсировать снижение последних месяцев, но не превысит уровни сентября 2024 года», — считает эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская.По информации сервиса «Мир квартир», средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в мае выросла на 1,8%, до 32 тыс. 459 руб. в месяц. Аренда «двушек» за аналогичный период подорожала на 1,4% (до 37 тыс. 859 руб.), «трешек» — на 2,7% (до 49 тыс. 526 руб.).«После периода падения на рынке съемного жилья начался рост арендных ставок. По крайней мере, позиции, утраченные за май, восстановились до уровня апрельских. Предложение вновь начало сокращаться: за месяц однокомнатных квартир было выставлено меньше на 44%, двухкомнатных — на 36%, трехкомнатных — на 28%. Арендаторы в этом году не стали дожидаться горячего сезона, который начинается в августе, и решили найти жилье, пока цены еще умеренные. Вероятно, к концу лета ставки восстановятся до значений осени прошлого года», — полагает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.Долгосрочные перспективы арендного рынка, в первую очередь, будут зависеть от доступности ипотеки. По мере постепенного снижения ключевой ставки в стране интерес к аренде начнет ослабевать, так как покупка собственной недвижимости станет экономически выгоднее. Такой сценарий неизбежен, учитывая нынешний высокий уровень ставки в размере 20%, препятствующий активному развитию жилищного кредитования.