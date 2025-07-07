Рынок арендатора

В Екатеринбурге отмечается снижение цен на аренду жилья. Аналитики связывают это с низким спросом и ростом объема предложения из-за того, что собственники предпочитают сдавать квартиры, а не продавать их, ожидая улучшения рыночной конъюнктуры.
По данным портала «Мир квартир», средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге с января по июнь 2025 года снизилась
на 3,6%, до 32 тыс. 475 руб. в месяц. Съемные «двушки» за аналогичный период подешевели на 0,4% (до 38 тыс. 098 руб.), «трешки» подорожали на 4% (до 49 тыс. 703 руб.).
«Что касается динамики за II квартал, то падение арендных ставок, наблюдаемое в первые три месяца года, во II квартале в большинстве городов уже прекратилось. В июле начинается сезонное ценовое ралли, которое продолжится до ноября-декабря, так что для арендодателей сейчас лучшее время, чтобы сдать свою квартиру», — отмечает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Аналитики «Авито Недвижимости» считают, что рынок долгосрочной аренды уже более шести месяцев остается рынком арендатора.
«Основной причиной для этого стал рост предложения, за которым последовало снижение средних арендных ставок. Дополнительно на динамику цен повлияло изменение структуры предложения — увеличилась доля студий и однокомнатных квартир, которые, как правило, сдаются дешевле. При этом спрос на долгосрочную аренду в преддверии высокого сезона растет менее активно, чем ожидалось — вероятно, в условиях замедления экономического роста часть потенциальных арендаторов откладывает переезд. Если стоимость аренды начнет корректироваться, что может произойти уже в конце лета по причине сезонного пика на рынке, то спрос будет смещаться в сторону более бюджетных и компромиссных вариантов», — заявил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
По данным сервиса Яндекс Аренда, средняя (медианная) ставка долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в Екатеринбурге в июне выросла на 2,2%, до 34 тыс. руб. в месяц. При этом с начала года аренда жилья в уральской столице подешевела на 9,5%.
Объем предложения в Екатеринбурге за шесть месяцев вырос на 37%, а за июнь снизился на 2,3%.
«Сокращение экспозиции в крупных городах РФ связано с ростом активности арендаторов. С увеличением спроса наиболее недорогие квартиры начали быстрее находить своих жильцов, а более высокобюджетные варианты остаются в экспозиции дольше. Это и привело к небольшому росту медианной ставки в течение месяца. Предложение съемного жилья в течение полугода, напротив, выросло. В среднем по всем миллионникам РФ — на 22,5%. Экспозицию пополнили как квартиры из вчерашних новостроек, так и нераспроданные лоты со вторичного рынка, в том числе недорогие варианты массового сегмента. Эта тенденция привела к снижению ставки за шесть месяцев», — заявил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.
В долгосрочной перспективе динамика арендных цен в Екатеринбурге будет определяться двумя ключевыми факторами: уровнем ипотечных ставок и ситуацией на рынке вторичного жилья.
Если условия для покупки квартир (например, снижение ставок по ипотеке или появление новых льготных программ) станут более привлекательными, часть жителей города может перейти из категории арендаторов в покупателей. Такой сценарий способен уменьшить спрос на съемное жилье и создать условия для снижения арендных ставок.Изображение создано с помощью нейросети