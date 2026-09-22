«МегаФон» улучшил мобильную связь в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. «МегаФон» запустил новое телекоммуникационное оборудование в Академическом районе Екатеринбурга, благодаря чему скорость мобильного интернета в районе Березовой рощи может достигать 100 Мбит/с. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Улучшения затронули улицы Краснолесья, Чкалова и Академика Вонсовского. Новое оборудование также позволило перераспределить нагрузку между ближайшими базовыми станциями и повысить устойчивость сети в часы пик.

С начала сентября пользователи передали через новый телекоммуникационный объект объем данных, сопоставимый с отправкой более 1 млн фотографий в высоком качестве.

«Академический — один из наиболее активно развивающихся районов Екатеринбурга. Чтобы местные жители не ощущали высоких нагрузок на сеть, мы укрепляем телеком-инфраструктуру и строим новые объекты в наиболее популярных локациях. Пользователи могут быть уверены, что после проведенных работ важные переговоры или общение с близкими будут проходить с высоким качеством звука, а стримы или онлайн-игры будут загружаться быстро и без зависаний», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артем Цыпленков.

Работы стали частью программы оператора по улучшению покрытия в Академическом районе. Ранее специалисты обновили сеть в районе улиц Вильгельма де Геннина, Начдива Онуфриева и парковой зоны.