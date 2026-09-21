В Качканаре при поддержке ЕВРАЗа подвели итоги конкурса цветочных клумб с участием 11 команд

УрБК, Качканар, 21.09.2026. В Качканарском муниципальном округе завершился ежегодный конкурс «Лучшая цветочная клумба своими руками», в котором приняли участие 11 команд из образовательных и социальных учреждений. Проект реализуется при благотворительной поддержке металлургической компании ЕВРАЗ, выделившей на его проведение 500 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

С июня участники конкурса высаживали и ухаживали за растениями на общественных территориях. Новые цветники появились на Аллее арок, Барбарисовой аллее, у мемориала погибшим в Чернобыле, а также у Центра социальной помощи семье и детям и мемориала павшим воинам в поселке Валериановск. По решению жюри первое место заняла команда школы № 7, второе — лицея № 6, а третье досталось Валериановской школе.

«Конкурс показывает, что жители Качканара готовы сами менять облик города. Мы поддерживаем такие инициативы, потому что видим результат: город становится уютнее, а люди вовлекаются в общее дело. Это часть нашей экологической политики и работы по развитию территорий», — отметила руководитель благотворительного фонда «ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн.