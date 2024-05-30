При поддержке ЕВРАЗа в летний период 2024 года в Нижнем Тагиле и Качканаре было высажено более 5 тыс. деревьев и более 60 тыс. цветов

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. При поддержке ЕВРАЗа на улицах, в парках и пришкольных территориях в Нижнем Тагиле и ...12.09.2023 ЕВРАЗ направил на проведение экологических акций в Качканаре 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. ЕВРАЗ выделил на проведение экологических акций в Качканаре 1 млн руб. В рамках ...31.10.2022 В 2022 году сотрудники ЕВРАЗа высадили на Урале более 500 деревьев и 60 тыс. различных цветов
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. Предприятия ЕВРАЗа на Урале на протяжении нескольких лет ведут активную работу по ...14.10.2021 ЕВРАЗ восстанавливает лес
КГОК направил на высадку зеленых насаждений около 30 млн рублей ...07.10.2021 В 2022 году при поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле и Качканаре высадят 550 деревьев
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2021. В рамках осуществления собственной экологической программы ЕВРАЗ направил на реализацию ...