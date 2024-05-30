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При поддержке ЕВРАЗа в летний период 2024 года в Нижнем Тагиле и Качканаре было высажено более 5 тыс. деревьев и более 60 тыс. цветов

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2024. При поддержке ЕВРАЗа в летний период 2024 года в Нижнем Тагиле и Качканаре на территории комбинатов и городских объектов высажено более 5 тыс. деревьев и кустарников, более 60 тыс. цветов. Всего на озеленение направлено более 8 млн руб., сообщает пресс-служба предприятия.

При поддержке ЕВРАЗа в летний период 2024 года в Нижнем Тагиле и Качканаре было высажено более 5 тыс. деревьев и более 60 тыс. цветов

Так, пирамидальные тополя металлурги высадили возле управления коксохимического производства и парка культуры и отдыха Тагилстроевского района.

А в акции «Семейное дерево» участвовали не только металлурги, но и их семьи, а также представители городского совета ветеранов, которые выиграли грант на посадку деревьев конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!»

При поддержке ЕВРАЗа в летний период 2024 года в Нижнем Тагиле и Качканаре было высажено более 5 тыс. деревьев и более 60 тыс. цветов

В Качканаре были высажены молодые сосны и кедры, саженцы сирени, яблони, барбариса, клена и шиповника в парках «Прометей» и «Строитель», на территории городского храма, Дворца культуры, прибрежной зоны, школ № 5, № 3, № 7 и Валериановской школы, Качканарского горнопромышленного колледжа, детского сада «Ласточка», а также придомовых территориях.

Кроме того, у качканарского Дворца культуры прошла традиционная экологическая акция «Лучшая клумба своими руками», на которой школьники, представители совета ветеранов и Центра социальной помощи семье и детям создали цветочную аллею и ухаживали за ней на протяжении лета.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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