11 топ-менеджеров «ММК» вошли в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
УрБК, Магнитогорск, 17.09.2026. 11 топ-менеджеров Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») вошли в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», подготовленный Ассоциацией менеджеров совместно с ИД «Коммерсантъ» в 2026 году.
В пресс-службе комбината сообщили, что ММК также включен в новый список лучших управленческих команд страны в категории «Металлургия и горнодобывающая промышленность».
В рейтинге отмечены:
- «Высшие руководители»: генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.
- «Коммерческие директора»: Андрей Еремин, заместитель генерального директора по коммерции.
- «Финансовые директора»: Иван Сопов, директор по экономике.
- «Директора по персоналу»: Олег Парфилов, директор по персоналу.
- «Директора по правовым вопросам»: Сергей Шепилов, главный юрист.
- «Директора по цифровой трансформации»: Валерий Рыболовлев, начальник проектного офиса.
- «Директора по корпоративному управлению»: Виктор Седов, корпоративный секретарь.
- «Директора по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности»: Ярослава Врубель, директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами.
- «Директора по внутрикорпоративным коммуникациям»: Ирина Мельник, руководитель департамента корпоративных коммуникаций.
- «Директора по логистике и цепям поставок»: Андрей Бердников, директор по логистике. «Директора по закупкам»: Алексей Кузьмин, коммерческий директор.
В 2026 году в рейтинге впервые оценивали общий управленческий потенциал компаний. Результат определяли на основе позиций высшего руководителя и функциональных директоров, представленных в «Топ-1000 российских менеджеров». В расчет вошли 85 компаний, которые делегировали в рейтинг не менее пяти топ-менеджеров. В итоговый список включены 50 лучших управленческих команд страны, в том числе ММК.
«Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» составляется с 2001 года. Его методология основана на принципе «Лучшие выбирают лучших»: кандидаты и лауреаты предыдущих лет оценивают профессиональные достижения коллег по своим функциональным направлениям, после чего результаты проходят проверку экспертными комиссиями», — рассказали в пресс-службе.