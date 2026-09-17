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11 топ-менеджеров «ММК» вошли в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

Фото предоставлено ПАО ММК

УрБК, Магнитогорск, 17.09.2026. 11 топ-менеджеров Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») вошли в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», подготовленный Ассоциацией менеджеров совместно с ИД «Коммерсантъ» в 2026 году.

В пресс-службе комбината сообщили, что ММК также включен в новый список лучших управленческих команд страны в категории «Металлургия и горнодобывающая промышленность».

В рейтинге отмечены:

  • «Высшие руководители»: генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. 
  • «Коммерческие директора»: Андрей Еремин, заместитель генерального директора по коммерции.
  • «Финансовые директора»: Иван Сопов, директор по экономике.
  • «Директора по персоналу»: Олег Парфилов, директор по персоналу.
  • «Директора по правовым вопросам»: Сергей Шепилов, главный юрист.
  • «Директора по цифровой трансформации»: Валерий Рыболовлев, начальник проектного офиса.
  • «Директора по корпоративному управлению»: Виктор Седов, корпоративный секретарь.
  • «Директора по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности»: Ярослава Врубель, директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами.
  • «Директора по внутрикорпоративным коммуникациям»: Ирина Мельник, руководитель департамента корпоративных коммуникаций.
  • «Директора по логистике и цепям поставок»: Андрей Бердников, директор по логистике. «Директора по закупкам»: Алексей Кузьмин, коммерческий директор.

В 2026 году в рейтинге впервые оценивали общий управленческий потенциал компаний. Результат определяли на основе позиций высшего руководителя и функциональных директоров, представленных в «Топ-1000 российских менеджеров». В расчет вошли 85 компаний, которые делегировали в рейтинг не менее пяти топ-менеджеров. В итоговый список включены 50 лучших управленческих команд страны, в том числе ММК.

«Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» составляется с 2001 года. Его методология основана на принципе «Лучшие выбирают лучших»: кандидаты и лауреаты предыдущих лет оценивают профессиональные достижения коллег по своим функциональным направлениям, после чего результаты проходят проверку экспертными комиссиями», — рассказали в пресс-службе.

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