Шестнадцать топ-менеджеров «МегаФона» вошли в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

УрБК, Москва, 23.09.2025. Шестнадцать топ-менеджеров сотового оператора МегаФон включены в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», а восемь стали победителями в своих категориях. Об этом сообщает пресс-служба оператора.Сообщается, что согласно опубликованному 23 сентября рейтингу, в Топ-250 высших руководителей вошел генеральный директор Хачатур Помбухчан, в Топ-100 коммерческих директоров — Дмитрий Рудских, в Топ-40 директоров по цифровой трансформации вошел коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян, в Топ-100 финансовых директоров — Денис Федотов, в Топ-80 директоров по связям с общественностью вошла директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда Елена Мартынов, а директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко — в Топ-80 директоров по персоналу.Также директор по закупкам и логистике Алексей Крутицкий вошел в Топ-25 директоров по закупкам, а директор по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям Мария Илюкина — в Топ-15 директоров по внутрикорпоративным коммуникациям.В тройку лучших вошли директор по связям с госорганами Владимир Месропян, директор по правовым вопросам Сергей Переверзев, директор по развитию корпоративного бизнеса Наталья Талдыкина, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям Татьяна Гура, директор по складской и транспортной логистике Татьяна Гусева, директор ИТ-инфраструктуры Павел Табашников, руководитель проектов по социальным программам Оксана Туранцева и корпоративный секретарь Дарья Лизунова.Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко сообщил, что включение топ-менеджеров МегаФона в число лауреатов рейтинга подтверждает высокую экспертизу управленческой команды и служит признанием достижений компании на российском рынке.«Для нас большая честь оказаться среди лучших управленцев страны. Это признание — результат профессиональной работы всей команды МегаФона, нашего стремления к постоянному развитию и внедрению инновационных решений. Мы благодарим коллег за высокую оценку наших достижений», — отметил он.Добавим, «Топ-1000 российских менеджеров» — рейтинг профессиональной репутации руководителей в своих отраслях и функциональных направлениях, публикуется ежегодно на страницах газеты «Коммерсантъ» с 2001 года. Его методология основана на принципе «лучшие выбирают лучших» — в ходе экспертного голосования топ-менеджеры разных компаний оценивают успехи коллег. Рейтинг курирует Ассоциация менеджеров России.