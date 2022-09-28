Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев вошел в число лучших руководителей России

УрБК, Магнитогорск, 25.09.2024. Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев вошел в список «Высшие руководители. Топ-250», как лучший руководитель в металлургической и горнорудной отраслях. Ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» представили Ассоциация менеджеров России и ИД «Коммерсант», сообщает пресс-служба металлургического предприятия.



Кроме того, в число наиболее эффективных руководителей России вошли еще восемь топ-менеджеров ПАО «ММК», в том числе финансовый директор Андрей Еремин, директор по корпоративному управлению Виктор Седов, директор по устойчивому развитию и КСО Ярослава Врубель, директор по логистики и цепям поставок Андрей Бердников, директор по закупкам Алексей Кузьмин, директор по цифровой трансформации Валерий Рыболовлев и директор по внутрикорпоративным коммуникациям Ирина Мельник.



Отметим, что независимый рейтинг профессиональной репутации традиционно в сентябре подводит итоги работы за год, выявляя лучших управленцев страны, лидеров в разных отраслях и функциональных направлениях.



Методология рейтинга основана на принципе «лучшие выбирают лучших» — в ходе экспертного голосования топ-менеджеры оценивают успехи коллег в своих функциональных направлениях. Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» публикуется ежегодно с 2001 года.