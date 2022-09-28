Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев вошел в число лучших руководителей России

УрБК, Магнитогорск, 28.09.2022. Ассоциация менеджеров России совместно с издательским домом «Коммерсантъ» представила ...27.09.2021 Несколько руководителей разного уровня ММК вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
УрБК, Магнитогорск, 27.09.2021. Газета «Коммерсантъ» в 22-й раз опубликовала ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских ...16.09.2020 Руководители ММК заняли верхние позиции в рейтинге топ-1000 российских менеджеров
УрБК, Магнитогорск, 16.09.2020. Руководители ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) заняли верхние ...21.09.2012 Руководители ОАО «СКБ-банк» вошли в рейтинг лучших руководителей страны
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2012. Ассоциация менеджеров России и ИД «Коммерсантъ» представили XIII ежегодный рейтинг ...23.09.2010 Собственники и управленцы предприятий, работающих на Урале, вошли в рейтинг Ассоциации менеджеров России и издательского дома «Коммерсантъ»
УрБК, Москва, 23.09.2010. Газета «Коммерсантъ» опубликовала 11-й ежегодный рейтинг лучших менеджеров страны (совместный ...