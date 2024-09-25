Девять топ-менеджеров ПАО «ММК» вошли в 26-рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

УрБК, Магнитогороск, 23.09.2025. Девять топ-менеджеров Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК» ) вошли в новый рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Рейтинг ежегодно составляет Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ», сообщает пресс-служба предприятия.



Так, в 26-м рейтинге генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев вошел в список «Высшие руководители. Топ-250» от металлургической и горнодобывающей промышленности.



В своих функциональных направлениях среди самых эффективных топ-менеджеров отмечены: директор по развитию Сергей Ненашев, директор по информационным технологиям Вадим Феоктистов, директор по правовым вопросам Сергей Шепилов, директор по логистике и цепям поставок Андрей Бердников, директор по закупкам Алексей Кузьмин, директор по маркетингу Денис Черненко, директор по устойчивому развитию и КСО Ярослава Врубель и директор по внутрикорпоративным коммуникациям Ирина Мельник.



Добавим, независимый рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» публикуется в газете «Коммерсантъ» с 2001 года. Рейтинг выходит в сентябре и подводит итоги работы за год, определяя лидеров в разных отраслях и функциональных направлениях.