Девять топ-менеджеров ПАО «ММК» вошли в 26-рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

УрБК, Москва, 23.09.2025. Шестнадцать топ-менеджеров сотового оператора МегаФон включены в ежегодный рейтинг «Топ-1000 ...25.09.2024 Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев вошел в число лучших руководителей России
УрБК, Магнитогорск, 25.09.2024. Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев вошел в список «Высшие руководители. ...28.09.2022 Сотрудники ММК вновь вошли в «Топ-1000 российских менеджеров»
УрБК, Магнитогорск, 28.09.2022. Ассоциация менеджеров России совместно с издательским домом «Коммерсантъ» представила ...27.09.2021 Несколько руководителей разного уровня ММК вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
УрБК, Магнитогорск, 27.09.2021. Газета «Коммерсантъ» в 22-й раз опубликовала ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских ...16.09.2020 Руководители ММК заняли верхние позиции в рейтинге топ-1000 российских менеджеров
УрБК, Магнитогорск, 16.09.2020. Руководители ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) заняли верхние ...