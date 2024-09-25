УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:09

Девять топ-менеджеров ПАО «ММК» вошли в 26-рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

УрБК, Магнитогороск, 23.09.2025. Девять топ-менеджеров Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК» ) вошли в новый рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Рейтинг ежегодно составляет Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ», сообщает пресс-служба предприятия.

Так, в 26-м рейтинге генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев вошел в список «Высшие руководители. Топ-250» от металлургической и горнодобывающей промышленности.

В своих функциональных направлениях среди самых эффективных топ-менеджеров отмечены: директор по развитию Сергей Ненашев, директор по информационным технологиям Вадим Феоктистов, директор по правовым вопросам Сергей Шепилов, директор по логистике и цепям поставок Андрей Бердников, директор по закупкам Алексей Кузьмин, директор по маркетингу Денис Черненко, директор по устойчивому развитию и КСО Ярослава Врубель и директор по внутрикорпоративным коммуникациям Ирина Мельник.

Добавим, независимый рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» публикуется в газете «Коммерсантъ» с 2001 года. Рейтинг выходит в сентябре и подводит итоги работы за год, определяя лидеров в разных отраслях и функциональных направлениях.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 14:10 Шестнадцать топ-менеджеров «МегаФона» вошли в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

УрБК, Москва, 23.09.2025. Шестнадцать топ-менеджеров сотового оператора МегаФон включены в ежегодный рейтинг «Топ-1000 ...

25.09.2024 Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев вошел в число лучших руководителей России

УрБК, Магнитогорск, 25.09.2024. Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев вошел в список «Высшие руководители. ...

28.09.2022 Сотрудники ММК вновь вошли в «Топ-1000 российских менеджеров»

УрБК, Магнитогорск, 28.09.2022. Ассоциация менеджеров России совместно с издательским домом «Коммерсантъ» представила ...

27.09.2021 Несколько руководителей разного уровня ММК вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

УрБК, Магнитогорск, 27.09.2021. Газета «Коммерсантъ» в 22-й раз опубликовала ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских ...

16.09.2020 Руководители ММК заняли верхние позиции в рейтинге топ-1000 российских менеджеров

УрБК, Магнитогорск, 16.09.2020. Руководители ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) заняли верхние ...

Популярные новости
05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале12.09.2025Двойной финисаж, колокольчики и звери12.09.2025Ревда обновляет воду
Архив новостей
Сентябрь 2025 (624)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.