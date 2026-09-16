Глава Екатеринбурга представил на МФМ потенциал города для проведения международных событий
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на полях Международного фестиваля молодежи представил потенциал уральской столицы для проведения международных мероприятий и развитие сотрудничества с зарубежными городами-партнерами. В мероприятии принял участие с замруководителя федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Константин Колпаков.
В департаменте информполитики администрации города сообщили, что А. Орлов представил конгрессно-выставочную инфраструктуру Екатеринбурга и рассказал об опыте проведения в городе крупных международных событий различных тематических направлений — от спортивных соревнований до ИТ-чемпионатов. Екатеринбург принимал Международный фестиваль университетского спорта, Чемпионат мира по футболу и другие события мирового масштаба. Опыт их проведения позволяет городу использовать созданную инфраструктуру и объекты наследия для дальнейшего развития городской среды.
Отдельное внимание на встрече стороны уделили развитию международного сотрудничества. «Сегодня у Екатеринбурга 38 городов-партнеров в 18 странах мира. К взаимодействию с каждым из них мы подходим системно и планомерно. Среди наших успешных практик — организация международных молодежных лагерей, проведение международных фиджитал-турниров между городами, деловые форумы и индивидуальные переговоры для бизнеса, совместные патриотические акции и обмен опытом по совершенствованию городской инфраструктуры», — отметил градоначальник.
Представители Россотрудничества особенно высоко оценили опыт взаимодействия Екатеринбурга и Минска. В городах проводились перекрестные Дни Екатеринбурга в Минске и Дни Минска в Екатеринбурге, а затем сотрудничество расширилось до Молодежных дней и Дней делового сотрудничества в городах-партнерах.
Международный фестиваль молодежи (МФМ) начал работу в Екатеринбурге 11 сентября. В течение семи дней, до 17 сентября, около 10 тыс. участников из России и 191 страны примут участие более чем в 600 мероприятиях на площадках «Екатеринбург-Экспо», Уральского федерального университета (УрФУ), специализированного учебно-научного центра (СУНЦ), Исторического сквера и Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского. В программу фестиваля вошли более 300 экскурсий, выставочная экспозиция из 121 стенда, выступления более 2 тыс. артистов и лекции 150 спикеров. Среди лекторов — федеральные министры и вице-премьеры, губернаторы, спортсмены и представители других сфер. В организации мероприятия задействованы около 2 тыс. волонтеров.