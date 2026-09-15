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Вчера15:22

ЕВРАЗ КГОК обновил железнодорожную инфраструктуру станции Верхняя

Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. ЕВРАЗ КГОК завершил обновление железнодорожной инфраструктуры станции Верхняя, установив электронную систему счета осей ЭССО-М. Инвестиции в проект превысили 150 млн руб., новое оборудование позволило повысить эффективность перевозок и сократить простои подвижного состава, сообщили в компании.

В рамках проекта на станции смонтировали 63 новых счетных пункта. Система контролирует работу 27 стрелочных переводов, 47 светофоров и двух железнодорожных переездов. Оборудование фиксирует количество осей подвижного состава при входе и выходе с контролируемого участка, после чего данные автоматически обрабатываются и увязываются с работой блочной маршрутно-релейной централизации станции.

При ошибочном сигнале о занятости свободного участка дежурный по станции может самостоятельно снять ложный сигнал без привлечения ремонтных служб. Это позволяет избежать длительных остановок движения.

В отличие от рельсовых цепей, использовавшихся ранее, вычислительные компоненты новой системы интегрированы непосредственно в датчики. Они рассчитаны на фиксацию прохождения осей на скорости до 360 км/ч и работу при экстремальных температурах. Оборудование соответствует наивысшему уровню безопасности: ключевые элементы системы дублируются, поэтому отказ одного из них не приводит к прекращению работы всего комплекса.

Установка ЭССО-М также должна снизить эксплуатационные расходы. В компании отмечают сокращение числа отказов, связанных с неисправностями рельсовых цепей, и оптимизацию работ по содержанию железнодорожной инфраструктуры.

После модернизации специалисты службы сигнализации цеха пути, СЦБ и КС обслуживают две контрольные точки с датчиками вместо рельсовой цепи протяженностью до 300 м. Это упрощает диагностику оборудования и снижает трудозатраты. Автоматизация логистических процессов является частью программы ЕВРАЗа по повышению производительности труда.

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