Екатеринбург планирует закупить для метро новые составы в 2028 году

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2026. Для Екатеринбургского метрополитена планируется начать закупку новых составов в 2028 году. Об этом сообщил «Вечернему Екатеринбургу» директор метрополитена Андрей Панаиотиди.

По его словам, линию из девяти станций длиной 12,7 км обслуживают 17 четырехвагонных составов — всего 68 вагонов. Он уточнил, что 11 составов 1989 года выпуска обновлялись в 2019–2020 годах с продлением срока эксплуатации. «То есть их фактически подняли до уровня нового подвижного состава, но они подлежат замене. По одному-два новых состава будем приобретать в указанный период. Пока речь идет об одной — действующей — линии, если же их станет больше, то это уже иная история», — сказал А. Панаиотиди.

Полностью заменить вагоны предполагается к 2035 году. Между администрацией города и проектной организацией АО «Ингеоком» заключен муниципальный контракт на выполнение разработки технико-экономического обоснования строительства второй ветки метро. Сейчас идет сбор исходных данных. На следующем этапе будет определена трассировка линии, которая должна обеспечить наиболее эффективный охват пассажиропотока и позволить оптимизировать работу наземного транспорта. Об этом сообщил изданию глава Екатеринбурга Алексей Орлов.