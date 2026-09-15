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Вчера15:09

Метро Екатеринбурга планируется увеличить до 18 станции

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2026. В Екатеринбурге планируется построить еще несколько станций метрополитена. Об этом заявил глава города Алексей Орлов на площадке Международного фестиваля молодежи (МФМ) «Екатеринбург-Экспо».

Сейчас в городе девять станций метро. Их количество планируется увеличить как минимум на девять станций — до 18, уточнил глава города.

Между администрацией города и проектной организацией АО «Ингеоком» заключен муниципальный контракт на выполнение разработки технико-экономического обоснования строительства второй ветки метро. Сейчас идет сбор исходных данных. На следующем этапе определят трассировку линии, которая обеспечит наиболее эффективный охват пассажиропотока, и оптимизируют работу наземного транспорта, об этом А. Орлов сообщал ранее.

Кроме того, в планах у города и закупка новых составов для метро в 2028 году. По словам директора екатеринбургского метрополитена Андрея Панаиотиди, линию из девяти станций длиной 12,7 км обслуживают 17 четырехвагонных составов — всего 68 вагонов. 11 составов 1989 года выпуска обновлялись в 2019–2020 годах с продлением срока эксплуатации. Заменить вагоны предполагается к 2035 году.

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