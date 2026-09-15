Выручка девелоперов в августе рухнула на 17%

УрБК, Москва, 15.09.2026. Застройщики в прошлом месяце заключили контракты на 355,6 млрд руб. по всей стране. Это на 17,1% меньше, чем в августе год назад. В июле падение было всего 5,7%, об этом пишет «Движение.ру», со ссылкой на Dataflat.Ru.

В продажах падение составило примерно 18%. Средний чек за лот, несмотря на обвал спроса, вырос до 9,4 млн руб. Квадрат подорожал до 202,8 тыс. Аналитики сделали расчеты на основе данных проектных деклараций по состоянию на 10 сентября.

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков ранее сообщал, что средняя рентабельность строительства составила около 5% годовых в первом полугодии 2026 года. Это в два раза ниже среднего показателя по экономике. Он объяснил, что главная трудность девелоперов — непредсказуемость затрат.

Совокупные расходы на подготовку территории могут съедать десятки процентов экономики проекта. За последние пару лет нагрузка выросла из-за удорожания строительно-монтажных работ, оборудования и материалов.