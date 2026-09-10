Строительство жилья в России оказалось на грани рентабельности

УрБК, Москва, 10.09.2026. Средняя рентабельность строительства составила около 5% годовых в первом полугодии 2026 года. Это в два раза ниже среднего показателя по экономике, рассказал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, пишет Движение.ру.

Он объяснил, что главная трудность девелоперов — непредсказуемость затрат. Совокупные расходы на подготовку территории могут съедать десятки процентов экономики проекта. За последние пару лет нагрузка выросла из-за удорожания строительно-монтажных работ, оборудования и материалов.

Отдельная проблема — техприсоединение. Чтобы получить банковское финансирование, девелоперу нужен точный расчет расходов. Но сделать его невозможно без ГПЗУ, а сетевые организации не рассматривают заявки без этого документа. В мегаполисах стоимость подключения уже превышает 30 тыс. руб. на кв.м.

Не менее сложной зоной остаются снос объектов и расселение. Механизм КРТ работает только для многоквартирных домов. Выкуп остальных объектов остается серой зоной, что ведет к судам и затягиванию сроков. Земельный участок сегодня занимает 10–25% от себестоимости строительства. Вместе со стоимостью техприсоединения это ломает финансовую модель. Нагрузка по соцобъектам тоже ощутима, но она хотя бы прогнозируема, заключил А. Глушков.

В начале сентября замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что обязательный ввод школ и детсадов может сделать КРТ экономически неосуществимым. А обязательства девелоперов по социнфраструктуре приблизились к 1 трлн руб.