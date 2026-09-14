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Капвложения операторов связи вырастут на четверть на фоне запуска 5G

УрБК, Москва, 14.09.2026. Ежегодно крупным телекомкомпаниям придется инвестировать не менее 20–30 млрд руб. в базовые станции на фоне коммерческого развертывания сетей пятого поколения (5G) и сопутствующих инвестиций в общее развитие инфраструктуры, пишут «Ведомости». 

Вложения МТС, «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), «Ростелекома», «ЭР-телеком холдинга» (бренд «Дом.ру») и «Максимателекома» в 2026 году могут вырасти примерно на 10% до 460 млрд руб. В 2027 году — до 580 млрд руб. Такой прогноз подготовило Национальное рейтинговое агентство (НРА). Расчет производился исходя из того, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов на 7,5%.

По данным Минцифры, сеть запустили 11 сентября все операторы «большой четверки» в 16 городах, потенциально охватив около 10 млн человек. Т2 и «Мегафон» включили сети в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов. МТС — в Уфе, Казани и Новосибирске, «Билайн» — в Ярославле и Самаре. На первом этапе операторы используют имеющийся частотный ресурс и модернизированную LTE-инфраструктуру. Затем сеть должна развиваться в выданном им частотном диапазоне 4,63–4,99 ГГц.

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Фото предоставлено пресс-службой компании «МегаФон»
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