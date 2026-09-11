УрБК, Екатеринбург, 11.09.2026. «МегаФон» включил сеть пятого поколения в Екатеринбурге и других российских городах. Официальный старт запуску дал генеральный директор компании Хачатур Помбухчан.

В пресс-службе сотового оператора сообщили, что новое поколение связи доступно в центре Екатеринбурге — на проспекте Ленина, улицах Вайнера, 8 Марта, Пушкина и Октябрьской площади. В перспективе эта технология станет фундаментом для цифровой трансформации региона, обеспечив сверхбыструю связь и минимальные задержки, необходимые для внедрения инноваций на промпредприятиях Свердловской области.

Основой для масштабного развертывания технологии стала действующая LTE-инфраструктура «МегаФона». Технологическая нейтральность позволила запустить 5G на существующих частотах после модернизации базовых станций. Подключиться к сети нового поколения могут владельцы смартфонов с поддержкой 5G. Для тех, чьи гаджеты не поддерживают новый стандарт, «МегаФон» предусмотрел опцию 5G-режим.

Новое поколение связи также доступно клиентам в центральных локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Нижнего Новгорода, а также в региональных промышленных центрах, таких как Великий Новгород и Тверь.

«Сегодня инженеры «МегаФон» совершают исторический шаг, запуская сеть пятого поколения в крупнейших локациях страны. 5G — это быстрый интернет для городов и одновременно фундамент для цифровой трансформации промышленности», — прокомментировал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

За последние пять лет медианная скорость в стране выросла более чем в 2,5 раза. Пятое поколение связи стало продолжением внедрения инноваций «МегаФона». В 2007 году оператор запустил первую в стране сеть 3G, в 2012-м первым в России предоставил абонентам доступ к 4G(LTE), а в 2014-м первым в стране ввел в коммерческую эксплуатацию сеть LTE Advanced со скоростью до 300 Мбит/с. В 2019 году «МегаФон» впервые провел международный видеозвонок в российских сетях пятого поколения.

Более того, «МегаФон» стал пионером в разработке частных сетей на базе 5G. Оператор организовал испытание Private 5G в собственной лаборатории: специалистам удалось интегрировать комплекс защитных решений и обеспечить бесперебойное взаимодействие с существующей инфраструктурой. «МегаФон» объявил также о запуске первой в стране Private 5G в промышленности.