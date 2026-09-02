В России практически нет смартфонов, способных работать в отечественных сетях 5G

УрБК, Москва, 02.09.2026. В России практически нет смартфонов, поддерживающих 5G в диапазоне 4,6–4,99 ГГц (n79). Об этом «Известиям» рассказали эксперты и участники рынка.

Эти частоты 31 августа Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила операторам для развертывания сетей пятого поколения. Операторы также получили возможность предоставлять услуги 5G на уже используемых диапазонах, которые ранее были выделены для других стандартов, в частности LTE. Такой подход называется технологической нейтральностью.

По разным оценкам, от 3 до 10% всех смартфонов в стране поддерживают диапазон 4,4–4,99 ГГц, отметил эксперт НТИ по беспроводной связи. По подсчетам Mobile Research Group, сейчас около 3% смартфонов с поддержкой 5G работают в n79.

При этом смартфонов с 5G, способных работать в диапазонах, которые операторы смогут использовать в режиме технологической нейтральности, значительно больше — около 40% всех аппаратов, которыми пользуются россияне, отмечают эксперты. По данным «Связь.Он», примерно 40% смартфонов в РФ поддерживают 5G.

В сети МТС сегодня около 40% всех смартфонов технически поддерживают 5G. Однако не все зарегистрированные в сетях российских операторов 5G-смартфоны смогут работать в коммерческих сетях 5G в нашей стране: активация соответствующего функционала зависит от производителей, уточнили в компании.

Поэтому для большинства пользователей запуск сетей первое время останется незаметным. Особенно это касается владельцев iPhone из-за возможных ограничений со стороны производителя и региональных программных профилей. Кроме того, в режиме технейтральности не стоит ожидать значительного прироста скорости: эффект будет зависеть от доступного частотного ресурса и загрузки сети, — отметил директор по проектной деятельности АНО «Телекоммуникационное оборудование» Николай Середин.

Таким образом, при развитии сетей 5G в России, вероятнее всего, будут активно использоваться уже выделенные LTE-частоты. Их поддерживают как большое количество смартфонов, так и существующая инфраструктура базовых станций, заключают эксперты.