В России утвердили условия запуска сетей 5G

УрБК, Москва, 01.09.2026. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила условия внедрения сетей связи пятого поколения в России. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Операторы «Билайн», «МегаФон», МТС и Т2 смогут разворачивать сети 5G в уже используемых диапазонах радиочастот, ранее выделенных для LTE. Также разрешено использовать зарубежные базовые станции, установленные в сетях до 1 сентября 2026 года.

Операторам «большой четверки» без проведения аукционов выделят по 90 МГц в диапазоне 4,63–4,99 ГГц. По данным Минцифры, использование новых частот позволит создавать высокопроизводительные сети и внедрять новые цифровые сервисы.

С 2027 года предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции. Завершить его планируется к концу 2031 года.

Сети 5G на условиях технейтральности должны появиться в городах с населением более 1 млн человек в ближайшее время. В диапазоне 4,63–4,99 ГГц сети пятого поколения планируется запустить в наиболее популярных локациях городов-миллионников до конца 2028 года. В дальнейшем покрытие будет расширяться поэтапно в течение трех лет.

5G отличается более высокой скоростью передачи данных, меньшей задержкой и большей пропускной способностью. Развитие сетей пятого поколения также должно способствовать производству отечественного телекоммуникационного оборудования.